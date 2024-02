Votre Xiaomi avec HyperOS fonctionne lentement ? Avec ce simple ajustement, vous pouvez le rendre plus rapide.

On vous explique, étape par étape, comment améliorer la vitesse de votre téléphone portable Xiaomi avec HyperOS de manière vraiment simple

La mise à jour vers HyperOS sur le Xiaomi Redmi Note 12 4G / Image de AndroAall

À mesure qu’HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi basé sur Android, arrive sur de plus en plus de terminaux, nous découvrons les fonctions cachées de la nouvelle couche de personnalisation du fabricant chinois, certaines d’entre elles étant déjà présentes dans le logiciel précédent des téléphones Xiaomi, MIUI.

Ainsi, après vous avoir révélé une fonction secrète d’HyperOS qui vous permettra de prolonger la durée de vie de la batterie de votre smartphone, nous venons aujourd’hui vous présenter une astuce simple du nouveau système d’exploitation de la marque grâce à laquelle vous pouvez obtenir que votre terminal se déplace beaucoup plus rapidement.

Comment augmenter la vitesse de votre Xiaomi avec HyperOS (ou MIUI)

HyperOS est une couche de personnalisation qui présente un design complètement renouvelé et une meilleure intégration avec les autres produits et services du fabricant chinois, mais conserve certaines des fonctionnalités phares de MIUI, dont la possibilité de modifier la vitesse des animations du système pour rendre le téléphone plus rapide, car cette fonctionnalité gère le mouvement des fenêtres, l’ouverture et la fermeture des applications et le défilement des menus, entre autres options.

Par conséquent, cette astuce pour augmenter la vitesse de votre smartphone est compatible avec toutes les Xiaomi, Redmi et POCO du marché, car elle fonctionne à la fois sur HyperOS et MIUI.

Sans plus tarder, nous allons vous indiquer les étapes simples à suivre pour améliorer la vitesse des animations de votre téléphone Xiaomi avec HyperOS ou MIUI:

Faites un geste de pincement sur l’écran d’accueil de votre Xiaomi pour afficher le menu de personnalisation du bureau

pour afficher le menu de personnalisation du bureau Appuyez sur l’icône d’engrenage qui apparaît dans le coin inférieur droit pour accéder aux Paramètres de l’écran d’accueil

de l’écran d’accueil Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît ensuite, appuyez sur l’option Plus située en bas de celle-ci

située en bas de celle-ci Une fois que vous êtes dans les réglages de l’écran d’accueil, cliquez sur le menu déroulant à droite du bouton Vitesse d’animation , sur lequel l’option Équilibrée est probablement sélectionnée

, sur lequel l’option est probablement sélectionnée Enfin, choisissez le mode Rapide pour que les animations de votre terminal soient les plus rapides possibles

Une fois cela fait, vous remarquerez que votre téléphone Xiaomi est beaucoup plus rapide et que vous pouvez vous déplacer plus facilement entre les fenêtres, ouvrir et fermer les applications plus rapidement et naviguer dans les menus de manière beaucoup plus fluide.

Si vous avez un terminal compatible avec HyperOS, mais que vous n’avez pas encore reçu le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, nous vous recommandons de jeter un coup d’œil à cette astuce qui vous permet de forcer la mise à jour vers HyperOS, grâce à laquelle vous allez découvrir tout ce que la nouvelle couche de personnalisation de la marque chinoise vous offre avant les autres.