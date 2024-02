Il semble quelque chose de simple, mais il peut mettre KO votre robot aspirateur Xiaomi : évitez d’utiliser ces produits pour nettoyer le sol.

Sûrement, tous ceux d’entre vous qui possèdent un aspirateur robot ou envisagez d’en acheter un ont une question assez récurrente en voyant que certains d’entre eux ont la capacité de pouvoir laver le sol grâce à un réservoir d’eau interne, et c’est de savoir si vous pouvez utiliser ou non du détergent pour que le sol soit plus propre et parfumé.

Eh bien, afin de vous éclairer un peu à ce sujet, nous avons voulu préparer un article dans lequel nous vous dirons quels sont les produits les plus adaptés à utiliser avec ce type d’appareils et ceux que vous devez absolument éviter, car malheureusement, si vous utilisez un produit qui n’est pas approprié, vous risquez de compromettre complètement son fonctionnement.

Quels produits puis-je mettre dans le réservoir d’eau de mon aspirateur robot Xiaomi ?

La première chose et la plus importante que vous devez savoir lorsque vous introduisez un produit dans le réservoir d’eau de votre aspirateur robot Xiaomi est que vous devez éviter tout type de liquide abrasif ou moussant, surtout si vous allez le laisser dans le réservoir pendant une longue période.





Cela est principalement dû au fait que ce type d’éléments peut endommager les joints en caoutchouc du produit et provoquer des fuites d’eau, il est donc tout à fait normal que si vous les utilisez, le robot puisse se casser et ne fonctionnera plus jamais, car l’eau peut pénétrer dans le moteur ou même dans la batterie.

Notre recommandation est d’utiliser des produits courants tels que les nettoyants pour vitres ou les nettoyants parfumés pour sols, mais toujours en une proportion bien inférieure à la quantité d’eau que le réservoir peut contenir. L’idéal est que cette proportion soit de 90% d’eau et 10% de produit, cela vous assure qu’il ne se passera rien d’anormal et que tout fonctionnera comme il se doit.

Mais si cette méthode ne vous convainc pas totalement, sachez qu’il existe des produits spécialement conçus pour être utilisés avec les robots aspirateurs qui, pour seulement 15 euros, nous fournissent jusqu’à 15 doses individuelles à utiliser à notre guise. Cela dépend de vos goûts personnels, mais au moins nous avons plusieurs alternatives à notre disposition pour prendre soin au maximum de notre aspirateur robot.

