Utilisateur de l’Apple Watch: le 14 février prochain, nous avons un nouveau défi d’activité

Découvrez en quoi consiste le nouveau défi d’activité qui se déroulera la semaine prochaine

Les utilisateurs de l’Apple Watch auront un nouveau défi d’activité pour la Saint-Valentin

Apple utilise l’un des moyens pour encourager les utilisateurs d’Apple Watch à bouger plus grâce aux défis d’activité qu’il propose. En 2024, nous en avons déjà eu un le mois dernier et ce mois de février, pour célébrer le Mois du Cœur et la Saint-Valentin, nous en aurons un autre.

Il s’agit d’un défi d’activité qui aura lieu le mercredi 14 février prochain, et comme dans tous les cas, il comportera une série de récompenses pour les personnes qui le réussiront. Une récompense sous la forme d’une médaille ou de stickers pour l’application Messages. Voyons en quoi consiste ce défi.

Voici comment vous pourrez relever le nouveau défi d’activité de l’Apple Watch

En proposant ces défis accessibles, Apple réussit à encourager les utilisateurs à bouger plus pour pouvoir obtenir les récompenses. Ces défis sont devenus plus simples ces derniers temps, ce qui permet à davantage de personnes de les réussir. Dans le cas du défi du Mois du Cœur, voici ce qu’il faudra faire :

« Ce jour de la Saint-Valentin, tout tourne autour du cœur. Fermez votre bague d’Exercice le 14 février pour obtenir cette récompense. »

En fermant la bague d’Exercice le 14 février prochain, les utilisateurs qui réussiront obtiendront une série de récompenses. D’une part, un trophée sous la forme d’une médaille qui sera conservé dans l’application Fitness, et d’autre part, une collection de quatre stickers pour l’application Messages. Les stickers sont les suivants : un cœur coloré, des baskets en forme de cœur, un cœur avec les initiales des battements par minute et la médaille, mais sous la forme d’un sticker.

L’Apple Watch n’est pas seulement un appareil que l’on peut utiliser pour rester actif, il sauve aussi des vies. Nous avons entendu parler de nombreux cas, comme celui d’un groupe de personnes qui ont été sauvées grâce à la détection des accidents par la montre Apple.