Pourquoi la fermeture de Bullitt Group devrait t’intéresser: nous laisse orphelins d’ultrarésistance

Bullitt était le fabricant des smartphones ultrarésistants vendus par des marques aussi connues que Motorola, Land Rover ou CAT, en particulier cette dernière

Un des téléphones CAT démontrant sa résistance supérieure à la moyenne

Curieux : leurs téléphones résistaient à tout mais Bullitt n’a pas résisté à la féroce concurrence de l’industrie des smartphones. À première vue, cela peut sembler être une nouvelle banale, mais la réalité est que nous sommes confrontés à une chute plus importante qu’il n’y paraît, car si vous ne le saviez pas, c’était Bullitt Group qui se chargeait des téléphones les plus tout-terrain et ultra-résistants du marché, ceux qui étaient vendus sous les marques de Land Rover, Motorola ou même CAT elle-même.

En réalité, le fabricant britannique avait même flirté avec les téléphones dotés d’une protection antibactérienne lorsque nous étions en pleine pandémie, et ses dernières créations incluaient une connectivité satellite pour apporter encore plus de valeur à des appareils destinés aux travaux dangereux, aux activités en plein air et aux sports extrêmes, entre autres nombreuses applications.

Maintenant, nous devons les saluer comme ils le méritent, tout comme nous l’avons fait avec d’autres grandes marques comme LG, bien qu’il n’y ait pas non plus de confirmation officielle que leur histoire sur le marché des téléphones mobiles soit terminée. Nous avons toutefois les informations publiées par divers médias tels qu’Android Police, leurs compatriotes The Telegraph et même Mobile World Live, donc leur chute peut être considérée comme un fait accompli.

Le marché dicte des sentences et Bullitt n’a pas été épargné

Le fait est que leurs téléphones étaient très nichés et cela leur assurait une différenciation sans pareil. De plus, Bullitt disposait d’une marque reconnue et reconnaissable, de contrats avec des entreprises très puissantes et d’un catalogue contenant les smartphones robustes les plus importants de la plateforme Android et du marché en général, étant donné qu’il n’y avait pas de concurrence en dehors de cela.

Cependant, les employés de Reading n’ont pas pu résister aux attaques d’un marché vorace qui dévore n’importe quel poisson, aussi important soit-il, dès qu’il se relâche. Dans ce cas, apparemment, la faute en incombe à une concurrence féroce provenant même de Samsung, un géant avec beaucoup plus de pouvoir économique et de capacités de production qui est entré dans ce secteur avec ses Xcover comme un éléphant dans un store de porcelaine.

Il est important de noter que le géant sud-coréen a récemment signé un accord avec Airbus pour placer 400 000 unités de ses appareils ultra-résistants, et évidemment à de telles quantités, Bullitt ne pouvait pas rivaliser logiquement.

L’Europe devra dire au revoir à l’un des rares fabricants de smartphones restant sur le Vieux Continent, tandis que les options parmi les téléphones les plus résistants du marché vont se réduire considérablement… Espérons que quelqu’un reprendra le flambeau !

Et pourtant, l’entreprise britannique avait des ambitions dans les communications 5G par satellite, tandis que beaucoup de ses téléphones étaient même utilisés dans les armées de certains pays en raison de leurs certifications de résistance de niveau militaire, mais l’accord préalable que Bullitt avait avec une entreprise de satellites est tombé à l’eau, emportant avec lui toute l’entreprise.

D’après nos sources, Bullitt est arrivé à 2024 au bord de l’effondrement, et c’est le 29 janvier dernier que la direction a annoncé à tous ses employés le licenciement et la fermeture imminente des opérations de l’entreprise.

Les options pour les téléphones robustes se réduisent donc, et l’Europe dit également au revoir à l’un des rares fabricants de smartphones qui continuait à opérer sur la base du Vieux Continent…_Si vous voulez un CAT, dépêchez-vous, car les stocks restants seront écoulés dans les semaines à venir !