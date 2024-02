Voici comment changer l’arrière-plan de l’écran d’alarme sur votre téléphone Samsung avec One UI 6.1.

Nous allons vous expliquer, étape par étape, comment personnaliser l’arrière-plan de votre écran d’alarme Samsung avec One UI 6.1

One UI 6.1 vous permet désormais de changer l’arrière-plan de l’écran d’alarme de votre smartphone Samsung / Image : AndroAall

L’arrivée sur le marché des nouveaux Samsung Galaxy S24 a apporté une nouvelle version de la surcouche de personnalisation du fabricant coréen pour Android, One UI 6.1, une variante qui se distingue principalement par la présence de Galaxy AI, un ensemble de fonctions d’IA innovantes telles que « Circle To Search », mais qui comprend également une douzaine d’améliorations vraiment intéressantes telles que la traduction en temps réel, un nouveau widget d’horloge pour l’écran de verrouillage ou la possibilité de transférer votre eSIM vers un autre appareil Android qui n’est pas un Samsung.

Une des nouveautés moins connues qui est arrivée sur les téléphones Samsung avec One UI 6.1 est l’option de changer l’arrière-plan de l’écran d’alarme de votre smartphone avec n’importe quelle image que vous souhaitez et, pour cette raison, nous allons vous expliquer comment personnaliser au maximum l’écran d’alarme de votre smartphone Galaxy en quelques étapes simples.

Comment changer le fond d’écran de l’écran d’alarme de votre téléphone Samsung

Par défaut, l’application d’horloge de Samsung est livrée avec cinq fonds d’écran prédéfinis pour l’écran d’alarme, mais dans One UI 6.1, cette application a été mise à jour avec la possibilité de personnaliser le fond d’écran d’une alarme spécifique avec n’importe quelle image que vous avez enregistrée dans votre téléphone.

Si vous avez un Samsung Galaxy avec One UI 6.1 et que vous souhaitez changer le fond d’écran d’une alarme, il vous suffit d’ouvrir l’application Horloge sur votre téléphone Samsung, d’appuyer sur l’icône des trois points verticaux située dans le coin supérieur droit, d’entrer dans la section Paramètres et, une fois à l’intérieur, de sélectionner l’option Fond de l’alarme.

Ensuite, vous verrez les 5 fonds d’écran prédéfinis en haut et un carrousel avec les dossiers de la Galerie de votre téléphone. Entrez dans le dossier contenant l’image que vous souhaitez utiliser comme fond d’écran et appuyez dessus.

En faisant cela, vous verrez un aperçu de l’écran d’alarme avec le fond que vous avez choisi et si vous l’aimez, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Terminé qui apparaît en haut à droite de l’application pour enregistrer les modifications.

Ainsi, la prochaine fois que votre alarme sonnera sur votre téléphone Samsung, vous pourrez voir sur l’écran une photo que vous aimez ou qui vous motive au lieu des fonds d’écran classiques fournis par défaut dans One UI 6.1.