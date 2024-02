Voici les 10 meilleures nouvelles applications pour Android qui sont arrivées sur Google Play ces dernières semaines.

Marre des applications Android habituelles ? Donnez une chance à ces 10 applications gratuites pour Android qui viennent d’arriver sur Google Play

Applications sur un smartphone Android

Si vous êtes de ceux qui naviguent régulièrement sur le Google Play Store pour trouver de nouvelles applications gratuites de tous types, nous vous faisons gagner du temps car nous avons une fois de plus rassemblé pour vous les meilleures applications gratuites qui sont arrivées sur la boutique de Google ces dernières semaines.

Nous vous présentons cette fois-ci un total de 10 applications gratuites pour Android qui ont récemment débarqué sur Google Play, mais qui sont bien plus utiles que vous ne le pensez.

PDF Compressor

PDF Compressor est un outil complet de gestion de PDF qui vous permettra de compresser plusieurs documents PDF en même temps sans perte de qualité, de prévisualiser les fichiers PDF modifiés avant de les enregistrer, d’organiser facilement tous vos PDF et de partager rapidement les PDF modifiés avec qui vous voulez.

PDF Compressor est une application totalement gratuite avec de la publicité intégrée, mais sans achats intégrés, vous n’aurez donc pas à dépenser un centime pour profiter de toutes ses fonctionnalités.

Save Insta Pro

Si vous êtes de ceux qui passent plus de temps que prévu sur Instagram, vous devriez essayer Save Insta Pro, une application gratuite qui vous permet de télécharger des images, des Reels et tout autre publication d’un profil du réseau social Meta sur votre appareil mobile de manière rapide et facile.

Save Insta Pro est extrêmement facile à utiliser, il vous suffit de saisir le nom d’utilisateur du profil Instagram qui vous intéresse ou l’URL de la publication que vous souhaitez télécharger et d’appuyer sur le bouton de téléchargement.

totum.fit

Si vous envisagez de changer vos habitudes et de vous mettre en forme, vous devriez essayer totum.fit, une application gratuite de fitness et de nutrition qui vous permettra de suivre vos entraînements physiques, de contrôler votre consommation d’eau et vos calories ingérées et brûlées ainsi que d’analyser vos habitudes de sommeil pour mieux dormir.

totum.fit est une application entièrement gratuite, sans publicité ni achats intégrés que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous proposons ci-dessous.

Shark Proxy: Fast VPN

Shark Proxy est un VPN gratuit pour Android qui ne nécessite pas d’inscription, dispose d’une bande passante illimitée et vous permet de vous connecter à l’un de ses nombreux serveurs privés répartis dans le monde entier afin de naviguer sur le Web de manière anonyme et d’accéder à des contenus multimédias restreints dans votre pays d’origine.

MobilePal – Companion Palworld

Si vous êtes accro à Palworld, le jeu à la mode, nous vous recommandons d’essayer MobilePal, une application gratuite qui vous fournit toutes les informations sur le jeu, organisées en cinq sections :

Paldex : dans cette section, vous verrez une liste complète de tous les Pals, ainsi que leur description, leur capacité de compagnon, leurs capacités actives et les habitats dans lesquels ils se trouvent

: dans cette section, vous verrez une liste complète de tous les Pals, ainsi que leur description, leur capacité de compagnon, leurs capacités actives et les habitats dans lesquels ils se trouvent Work Suitability : dans cette section, vous pouvez vérifier quels Pals sont les meilleurs pour chaque travail

: dans cette section, vous pouvez vérifier quels Pals sont les meilleurs pour chaque travail Carte : à partir de là, vous pouvez naviguer sur les îles Palpagos, configurer différents marqueurs tels que les déplacements rapides, les arbres fruitiers de compétences, et même suivre les effigies de Lifmunk en marquant celles que vous avez déjà obtenues

: à partir de là, vous pouvez naviguer sur les îles Palpagos, configurer différents marqueurs tels que les déplacements rapides, les arbres fruitiers de compétences, et même suivre les effigies de Lifmunk en marquant celles que vous avez déjà obtenues Articles : dans cette section, vous trouverez une liste complète des objets du jeu

: dans cette section, vous trouverez une liste complète des objets du jeu Élevage : à partir de cette section, vous pouvez vérifier quels parents peuvent pondre un œuf de votre Pal préféré

SpeakTra – Universal Translate

SpeakTra est une application de traduction multilingue qui vous permet de communiquer avec des personnes du monde entier de manière fluide, grâce à ses traductions vocales en temps réel, traduction de texte, traduction intelligente de photos avec IA, son mode de conversation et son dictionnaire complet avec définitions, synonymes et prononciations détaillées de n’importe quel mot dans plus de 100 langues.

SpeakTra est une application gratuite avec des annonces et des achats intégrés dont les prix varient entre 1,19 euro et 109,99 euros que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous proposons ci-dessous.

Instalker – Profile Viewer

Instalker est une application gratuite qui vous permet de voir les Stories d’Instagram en mode privé, vérifier les personnes qui ont visité votre profil, visualiser les profils privés d’Instagram, vérifier combien de « likes » vos photos ont reçus et recevoir une notification lorsque quelqu’un cesse de vous suivre sur le réseau social de Meta.

Aimages

Aimages est un générateur d’images grâce auquel vous pourrez créer une image à partir d’un texte. De plus, cette application vous permet de choisir préalablement un style spécifique pour l’image parmi une grande variété d’options telles que des images 3D ou des photos réalistes.

Lte Network Mode Only

Lte Network Mode Only est une application pratique et gratuite qui vous permet de sélectionner un réseau de données mobiles et d’y rester jusqu’à ce que vous décidiez de passer à un autre, de tester la vitesse de votre connexion Internet, vérifier votre utilisation des données et consulter toutes les informations relatives à votre carte SIM.

TraceSpend

Et nous terminons cette liste des nouvelles applications Android avec TraceSpend, une application gratuite qui vous permet de prendre le contrôle de vos finances et de suivre toutes vos dépenses, qu’elles soient individuelles ou partagées avec d’autres personnes.

De plus, les autres fonctionnalités notables que vous pouvez trouver dans TraceSpend comprennent des soldes en temps réel, des catégories personnalisables et la synchronisation entre les appareils.