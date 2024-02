L’alarme de votre iPhone ou iPad est-elle trop dérangeante ? Voici ce que vous pouvez faire pour le réparer

Trois ressources pour rendre l’alarme de l’iPhone moins dérangeante

L’application Horloge propose plusieurs options de personnalisation des alarmes

Si vous possédez un iPhone, vous l’utilisez probablement tous les matins pour vous réveiller avec son alarme. Cependant, celle qui est par défaut peut être un peu dérangeante. Heureusement, il existe plusieurs solutions à cela grâce à l’application Horloge, car vous pouvez changer le son ou mettre une chanson comme alarme de l’iPhone, par exemple.

Bien que dans les dernières versions d’iOS, ce ne soit plus autant le cas, il est vrai que cela reste un peu dérangeant lorsqu’elle sonne. Nous allons donc apprendre à changer son son ou utiliser celui de l’Apple Watch, que j’utilise au quotidien et depuis que je l’utilise, je n’ai plus jamais utilisé celui de l’iPhone.

Changer le son de l’alarme

Une des ressources que nous pouvons utiliser pour rendre notre alarme moins dérangeante est de changer le son. Selon moi, celui par défaut est trop intrusif et il vaut mieux utiliser un autre son proposé par l’application Horloge. Pour pouvoir changer le son de l’alarme par défaut, il faut suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Horloge sur votre iPhone. Créez une nouvelle alarme ou modifiez une existante. Si vous avez créé une nouvelle alarme, configurez-la. Dans « Son », changez le son pour « Ressort crescendo ».

Et voilà. En suivant ces étapes, vous aurez créé une alarme avec un son moins intrusif que celui établi par défaut. « Ressort crescendo » est l’un des sons les plus agréables parmi toutes les options, bien qu’il soit possible de choisir parmi un large éventail de sons.

Utiliser l’Apple Watch comme alarme

Si vous êtes utilisateur de l’Apple Watch, cette ressource est géniale. Au lieu d’utiliser l’iPhone comme alarme, vous pouvez utiliser votre montre connectée pour vous réveiller le matin, car il existe l’option de le faire grâce à des vibrations au poignet. Pour configurer une alarme sur l’Apple Watch, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Alarmes sur l’Apple Watch. Créez une nouvelle alarme. Configurez l’alarme.

En mettant l’Apple Watch en mode silencieux, l’alarme ne sonnera pas. À la place, la montre vibrera doucement à l’heure définie. C’est une façon bien meilleure de se réveiller, car même si cela peut sembler étrange, les vibrations se ressentent bien au poignet. Depuis que je suis ce système, je n’ai plus jamais utilisé l’alarme de mon iPhone 15 Pro Max.