5 raccourcis de moins de cinq actions qui sont très utiles

L’application Raccourcis sur l’iPhone est l’une des plus utiles

L’application native Raccourcis est l’un des joyaux les moins explorés d’iOS. Avec cet outil, nous pouvons exploiter au maximum notre iPhone ; cependant, il existe une croyance générale selon laquelle c’est une application difficile à utiliser, mais ce n’est pas aussi difficile qu’il n’y paraît, car il n’est pas nécessaire de créer des flux de travail complexes pour qu’ils soient utiles.

En réalité, à mon avis, les raccourcis les plus utiles sont ceux qui ont moins de cinq actions. Ce sont des raccourcis très faciles à faire, mais qui font exactement ce que vous voulez, en vous faisant gagner du temps. Dans cet article, je vais vous montrer cinq raccourcis de moins de cinq actions, mais qui sont très efficaces.

Envoyer la dernière photo par AirDrop

AirDrop est l’une des meilleures fonctionnalités de l’écosystème Apple. C’est un système de transfert de fichiers qui permet d’envoyer rapidement des photos entre appareils Apple avec la meilleure qualité. Il fait partie de la continuité et s’est beaucoup amélioré avec iOS 17, avec la possibilité de l’utiliser via Internet ou en proximité.

Ce que fait ce raccourci, c’est vous permettre de sélectionner une photo et de l’envoyer par AirDrop à un autre appareil.

Vous pouvez télécharger le raccourci via ce lien.

Envoyer le texte dicté

Ce raccourci vous permet d’enregistrer un audio et de l’envoyer sous forme de texte à l’application de votre choix. C’est aussi simple que ça. Il utilise la fonction de dictée de l’iPhone pour transcrire ce que vous dictez en texte, puis vous permet de choisir l’application par laquelle vous souhaitez envoyer ce texte.

Vous pouvez télécharger le raccourci via ce lien.

Transcrire vers le presse-papiers

C’est un raccourci similaire au précédent, mais avec une différence. Il utilise également la fonction de dictée de l’iPhone pour fonctionner et transcrire ce que vous dictez en texte ; cependant, au lieu de pouvoir l’envoyer, il le sauvegarde dans le presse-papiers pour que vous puissiez le coller n’importe où, que ce soit dans une note ou une application de messagerie.

Vous pouvez télécharger le raccourci via ce lien.

Traduire n’importe quel texte

Bien que les appareils Apple disposent d’une application de traduction qui s’est améliorée sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max en pouvant être placée sur le bouton d’action, il est vrai que nous pouvons le faire beaucoup plus rapidement avec un raccourci. Il fonctionne comme vous vous y attendez : vous pouvez entrer le texte et, lorsque vous avez terminé, il le traduit dans la langue de votre choix.

Vous pouvez télécharger le raccourci via ce lien.

Vérifier les abonnements

A l’ère des abonnements, nous devons les contrôler plus que jamais. Si vous êtes comme moi, et que vous les avez via Apple et son App Store, vous allez adorer ce raccourci. Il profite du fait qu’iOS peut fonctionner avec des liens pour accéder directement à la section des abonnements de l’App Store. Avec un simple clic, vous pourrez y accéder.

Vous pouvez télécharger le raccourci via ce lien.

L’idéal est de placer ces raccourcis sur l’écran d’accueil dans un widget pour y accéder facilement. Bien qu’elle puisse sembler être une application complexe et inutile, l’application Raccourcis est tout le contraire. C’est l’une des meilleures applications que possèdent les appareils Apple, elle nous permet de les amener au niveau supérieur et de travailler pour nous.