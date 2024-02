Qu’est-ce que Google Gemini, dans quels pays est-il disponible, quel modèle de Xiaomi ai-je besoin pour l’utiliser et qu’est-ce qu’il peut faire pour moi

IA ou Intelligence Artificielle est là pour rester, que cela nous plaise ou non. Et Google veut établir la nouvelle norme avec Gemini, son nouveau « jouet », si l’on peut appeler ainsi une entité complexe constituée de logiciels capables d’apprendre d’autant plus qu’ils sont utilisés. Une IA que Xiaomi embrasse également.

En plein milieu de la nuit du vendredi, juste au moment où Google a commencé à déployer son Gemini, sur le compte Twitter de Xiaomi, nous avons trouvé un message indiquant que le Gemini sera bientôt disponible sur les appareils Xiaomi. Mais, qu’est-ce que Gemini?

Google Bard = Google Gemini

Dans sa forme la plus basique, Gemini est simplement le nouveau nom de Google Bard, une expérience que Google a lancée l’année dernière pour permettre à ses utilisateurs de collaborer avec une IA générative. Bard peut être utilisé pour de nombreuses choses, de l’amélioration de votre productivité au travail à l’apprentissage de la lecture de plus de livres, à l’explication de concepts de physique quantique, à la création d’images et de designs, à la découverte de nouvelles tendances culinaires ou à l’apprentissage de réussir un entretien d’embauche.

Gemini est le modèle d’IA le plus puissant de notre famille de modèles, et vous pouvez l’utiliser via un navigateur web en cliquant sur ce lien. Il est disponible dans plus de 230 pays et parle 40 langages – comme vous pouvez le voir, en entrant, il nous répond en espagnol. Mais ce que Google a activé le 8 février dernier, c’est la version définitive de Gemini pour une utilisation sur les téléphones mobiles : son application pour Android et iOS.

Avec l’application officielle Gemini, vous pouvez utiliser nativement sur votre téléphone mobile le module d’IA le plus avancé de Google. Vous pouvez écrire, parler ou ajouter une image pour obtenir toute sorte d’aide pendant vos déplacements ; vous pouvez prendre une photo de votre pneu crevé et demander des instructions pour le réparer, générer une image personnalisée pour une invitation à dîner ou demander de l’aide pour rédiger un message texte difficile.

Xiaomi 🤝Gemini = #ChatWithGemini on Xiaomi devices – coming soon! https://t.co/BvLFzMen0I — Xiaomi (@Xiaomi) Février 10, 2024

Gemini, un « véritable assistant conversationnel d’intelligence artificielle, multimodal et utile »

Si vous téléchargez l’application Gemini ou l’activez via Google Assistant, vous pourrez y accéder depuis l’application ou depuis n’importe quel autre endroit où vous activez habituellement Google Assistant. Cela permettra d’accéder à Gemini, ainsi qu’à l’aide contextuelle directement sur l’écran de votre téléphone mobile, afin que vous puissiez, par exemple, générer une légende pour une photo que vous venez de prendre ou poser des questions sur un article que vous lisez.

Selon Google, « beaucoup des fonctionnalités vocales de l’Assistant de Google seront disponibles via l’application Gemini, comme la programmation de minuteries, la réalisation d’appels et le contrôle de vos appareils domotiques intelligents ».





Puis-je utiliser Google Gemini sur mon Xiaomi ? Quel modèle ai-je besoin ? Gemini parle-t-il déjà espagnol dans son application ?

Le message de Xiaomi sur Twitter indique clairement que nous pourrons bientôt utiliser le module IA Gemini sur les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO. Et selon Google, Gemini « est disponible pour les téléphones Android et iOS aux États-Unis en anglais à partir d’aujourd’hui, et sera entièrement disponible dans les prochaines semaines. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez y accéder dans plus d’endroits en anglais, et en japonais et coréen, et bientôt dans plus de pays et de langues ».

Cela laisse entendre que pour le moment, seuls le marché américain en dispose, en arrivant dans quelques jours au Japon et en Corée du Sud. Et, selon des sites web comme Techmukul, Gemini a également été déployé en Inde, mais vous avez besoin d’un Xiaomi équipé d’Android 14, car Android 13 n’est pas compatible avec Gemini. En réalité, vous pouvez télécharger l’APK de Gemini – elle est déjà officiellement disponible dans le Google Play Store USA – et l’installer, mais vous devez changer la langue de l’application Google en anglais (États-Unis), car c’est actuellement la seule langue que reconnaît Gemini.





Écoutons Xiaomi, il vaut mieux attendre la version officielle et stable pour MIUI / HyperOS

Il est clair que Gemini est très important pour Google et est actuellement l’un des modules d’IA les plus prometteurs. Seul le temps dira s’il sera maintenu ou si Google finira par l’abandonner ou le redessiner. Pour l’instant, pour les « techies » les plus hardcore, il existe des moyens d’installer Gemini sur un téléphone, mais comme cela arrive généralement, il vaut mieux attendre la version officielle.





Le message de Xiaomi indique que la société travaille déjà à rendre Gemini compatible avec ses appareils, ce qui le rendrait compatible avec HyperOS – Gemini nécessite Android 14 – et nous dit qu’il sera bientôt disponible. Il y a certainement une envie de l’essayer, même si avec ce « boom » de l’IA, il est impossible de ne pas ressentir cette pointe de vertige.

Source | Google Blog / Gemini / X (Twitter) Xiaomi / Techmukul