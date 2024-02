La fonction que j’adorerais voir arriver sur Apple Music

Apple Music doit ajouter une option pour ajouter une chanson à plusieurs listes à la fois

Apple Music a beaucoup progressé grâce à iOS 17

Je suis abonné à Apple Music depuis 2017 et au cours de ces sept années, j’ai pu observer son évolution et ses avantages, mais aussi ses lacunes. En effet, le service de musique en streaming d’Apple manque de certaines fonctionnalités pour s’améliorer, comme la possibilité d’ajouter une chanson à plusieurs listes à la fois.

iOS 17.3 a introduit les listes collaboratives sur Apple Music, ce qui m’a fait réaliser qu’il devrait y avoir un moyen de pouvoir ajouter une même chanson à plusieurs listes de lecture à la fois. Surtout dans cette situation où l’on découvre une nouvelle chanson et que l’on souhaite à la fois l’ajouter et la partager.

Une fonctionnalité qui existe déjà… dans Marvis Pro

Bien que je sois utilisateur d’Apple Music depuis sept ans, j’utilise rarement l’application. À sa place, j’utilise Marvis Pro, une application tierce pour lire la musique d’Apple Music. La raison pour laquelle j’utilise cet outil plutôt que l’application native est qu’il offre la possibilité de créer votre propre plateforme musicale, ainsi que des fonctionnalités exclusives comme la possibilité de passer d’une chanson à l’autre en faisant des gestes vers la gauche ou la droite ou des activités en direct qui montrent la prochaine chanson qui sera diffusée.

Et récemment, il a ajouté la possibilité de ajouter une chanson à plusieurs listes de lecture en même temps. Bien que ce soit une nouveauté qui devra être activée dans les paramètres, une fois que vous aurez mis à jour l’application, car pour le moment, elle est désactivée par défaut. Lors de l’ajout d’une nouvelle chanson, il sera possible de le faire sur plusieurs listes de lecture en même temps. Et il le fait de manière très intelligente :

J’adore cette nouvelle fonctionnalité de @marvis_app. Il a ajouté la possibilité d’ajouter une chanson à plusieurs listes de lecture en même temps. pic.twitter.com/7pbYMHjCBV — Fran Besora 🍎 (@ifrnb) 6 février 2024

Lorsque vous ajoutez une nouvelle chanson à une liste de lecture, toutes les listes apparaissent, vous permettant de sélectionner celle que vous souhaitez. Cependant, une fois la liste sélectionnée, les autres ne disparaissent pas comme c’est le cas dans Apple Music, c’est-à-dire que la fenêtre de sélection reste fixe pour pouvoir choisir d’autres listes. Une fois sélectionnées, il suffit de confirmer et c’est tout. La chanson sera ajoutée à plusieurs listes en même temps.

Les nouveautés arrivées sur Apple Music avec iOS 17

Nous allons maintenant vous présenter toutes les nouveautés d’Apple Music qui ont été introduites dans iOS 17, car plusieurs ont été ajoutées dans la dernière version du système d’exploitation pour iPhone et iPad :