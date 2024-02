Moteur de recherche visuel : qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne et qu’est-ce qu’il est capable de reconnaître

Le moteur de recherche visuel met en évidence le potentiel de l’iPhone avec l’Intelligence Artificielle

Le moteur de recherche visuel est l’une des meilleures fonctionnalités d’iOS

Nous allons vous expliquer tout sur la fonctionnalité du moteur de recherche visuel, afin que vous puissiez savoir ce que c’est, comment ça fonctionne et quels éléments il est capable de reconnaître. Cette fonctionnalité d’iOS utilise l’apprentissage automatique pour compléter vos photos, en identifiant des éléments tels que des animaux de compagnie et leur race, des types de plantes, de la nourriture ou des lieux d’intérêt dans une ville.

Qu’est-ce que le moteur de recherche visuel

Le moteur de recherche visuel est une fonctionnalité d’iOS qui permet de reconnaître des éléments dans les photos pour fournir plus d’informations à leur sujet. Au fil du temps, il s’est amélioré et est désormais capable de reconnaître une grande variété de choses, comme la race de vos animaux de compagnie, les types de plantes ou même de fournir une recette de plat.

Comment utiliser le moteur de recherche visuel

Nous vous présenterons les étapes à suivre pour utiliser le moteur de recherche visuel sur votre iPhone. Nous le ferons sous forme de liste, en nous basant sur les informations fournies par Apple sur sa page d’assistance. C’est si simple que vous pourrez profiter de cette fonctionnalité en quelques secondes :

Ouvrez une photo en plein écran ou mettez une vidéo en pause sur n’importe quel cadre. Si le bouton Informations en bas affiche un symbole d’étoile, cela signifie que le moteur de recherche visuel est disponible. Appuyez sur le bouton Informations avec des étoiles, puis sélectionnez Consulter en haut des informations de la photo pour voir les résultats du moteur de recherche visuel. Appuyez sur le bouton Fermer pour fermer les résultats du moteur de recherche visuel, puis faites glisser vers le bas sur la photo ou la vidéo pour fermer les informations.

En appuyant sur le bouton, l’élément apparaîtra et en appuyant dessus, l’iPhone nous donnera plus d’informations à ce sujet, comme la race d’un chien ou d’un chat, le type de plante, etc.

Les éléments que le moteur de recherche visuel est capable de reconnaître

Nous savons maintenant ce qu’est le moteur de recherche visuel et comment il fonctionne. Il est temps de savoir quels éléments cette fonctionnalité peut reconnaître :