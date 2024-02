Cela m’a pris deux minutes pour changer cela sur ma télé Xiaomi et tout s’est amélioré

Ça fait déjà un moment que l’utilisation de ma télé Xiaomi a changé pour toujours. La télévision numérique terrestre a laissé de plus en plus de place aux applications de streaming comme Youtube, puis aux plateformes les plus puissantes du moment. Netflix, SkyShowtime, Prime Vidéo, HBO Max, Disney+, Filmin. Elles se mettent toutes à fonctionner à un moment donné, parfois avec des abonnements permanents, parfois en rotation en fonction des sorties.

Mais le fait est que ce changement d’utilisation de ma télé Xiaomi a également changé mes besoins. Je n’ai plus seulement besoin d’une bonne qualité d’image, j’ai aussi besoin qu’Internet fonctionne de manière impeccable et, après y avoir réfléchi longuement et avoir apporté plusieurs modifications à sa configuration, j’ai compris que tout ce dont j’avais besoin dès le départ était de cesser de vivre dans le monde du WiFi. Et en seulement quelques minutes, j’ai trouvé un câble Ethernet chez moi et je l’ai connecté à ma télé et à mon routeur. Depuis lors, tout a changé.

Connecter votre télé Xiaomi par câble est mieux dans tous les domaines

Nous nous sommes habitués, moi compris, à connecter tous les appareils intelligents via le WiFi. Dans ma maison, il y a des téléphones portables, des montres connectées, des radiateurs, des friteuses à air, des ampoules intelligentes et bien sûr, des téléviseurs. Pendant longtemps, ma télé Xiaomi était connectée à Internet via le WiFi. Se passer d’un câble est toujours tentant, mais la réalité est qu’il y a des inconvénients. Et pas seulement parce qu’on ne sélectionne pas la bonne fréquence et le bon réseau WiFi.

Connecter la télévision à Internet via un câble Ethernet vous permet, dès le départ, de gagner en rapidité lors de l’établissement de la connexion elle-même. Les smart TVs mettent du temps à se connecter au WiFi une fois allumées, c’est également le cas avec les modèles Xiaomi. Votre télévision démarre le système et commence à allumer les composants jusqu’à ce qu’elle allume la carte réseau sans fil. Ensuite, elle scanne les réseaux disponibles, d’abord le WiFi 2,4 GHz, puis le WiFi 5 GHz. Ainsi, une connexion WiFi est plus lente qu’une connexion par câble, qui est pratiquement instantanée. Et si vous avez la télévision connectée au réseau 5 GHz, c’est encore pire.

C’est la première chose que j’ai gagnée en connectant ma télé Xiaomi par câble. Lancer Netflix est maintenant presque instantané, car lorsque j’appuie sur le bouton de la télécommande, la connexion est déjà là, qui m’attend. Quelque chose d’autre que j’ai également gagné est la capacité de débit Internet grâce au câble. Une largeur de bande, pour résumer. Dans le monde du WiFi, de nombreux appareils se disputent cette largeur de bande, ce qui occupe mon routeur (qui soit dit en passant, est aussi un Xiaomi). Avec le câble, seul l’ordinateur de travail et les télévisions sont connectés, et ils ne sont généralement pas connectés en même temps.

Un autre grand avantage de connecter ma télé Xiaomi par câble est la stabilité de la connexion, et je peux placer le routeur où je veux, il n’a pas à être près de la télévision. Il suffit que le câble atteigne, que ce soit directement ou via des CPL. Où il y a un câble, il y a une connexion. Cela se produit dans ma chambre, d’ailleurs, avec le téléphone portable perdant des barres de couverture et la télévision fonctionnant à plein régime. Quelque chose que « Frasier » apprécie à chaque fois que j’ouvre SkyShowtime, ou mon amie Lagertha Lothbrok lorsque j’ouvre Netflix. La couverture est toujours là et la connexion est toujours stable.

Passons à d’autres avantages. La sécurité. Il est impossible d’intercepter la connexion entre ma télé Xiaomi et mon routeur Xiaomi à moins qu’il y ait quelqu’un physiquement dans ma maison qui essaye de me pirater. Avec un réseau sans fil, c’est compliqué grâce au chiffrement, mais ce n’est pas impossible. Et enfin, mais non moins important, il y a la consommation d’électricité. Connecter votre télé Xiaomi au routeur par câble réduit sa consommation d’énergie. On élimine la recherche constante de réseaux actifs, par exemple, et cela se remarque dans le calcul global.

Ainsi, fouiller les tiroirs de ma maison, trouver un câble Ethernet et connecter ma télé Xiaomi au routeur est la meilleure chose que j’ai faite ces derniers mois. Les baisses de résolution en regardant des films sont terminées, les téléchargements d’applications depuis le Google Play Store sont plus rapides et la télévision fonctionne plus fluidement en utilisant moins de ressources pour maintenir sa connexion active. Cela peut sembler anodin, mais ce ne l’est pas, et cela m’a pris quelques minutes pour le faire. Je vous le recommande.