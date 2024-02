Le mode Lecture de Google est l'une des meilleures fonctionnalités de votre téléphone que vous n'utilisez pas

Pouvez-vous lire un texte sans avoir à fermer des milliers d’annonces avant, ajuster la taille de la police ou le type de police et même écouter les articles à voix haute

L’application Mode Lecture est gratuite et disponible pour les téléphones Android

Combien de fois avez-vous eu la paresse de lire un article qui vous intéressait à cause du nombre d’annonces qui l’entourent ? Et quand je dis annonces, je dis pop-ups, vidéos impossibles à fermer ou messages vous incitant à accéder à un chat sur le site web, entre autres nombreux obstacles. Ne vous inquiétez pas, car nous avons la solution pour que vous puissiez lire vos contenus préférés sans aucun tracas : le Mode Lecture de Google.

L’application Mode Lecture bloque les annonces, les vidéos et les pop-ups

Et non, nous ne parlons pas du mode confort visuel qui permet de modifier les couleurs de l’écran du téléphone en tonalités plus chaudes pour reposer les yeux. Nous parlons de l’application Mode Lecture, lancée en décembre 2022 et créée pour favoriser l’accessibilité : sa mission est de faciliter la lecture de contenu pour toutes les personnes ayant des problèmes de vue.

Cela est possible grâce à ses multiples options de personnalisation, qui permettent d’ajuster le type de police, la taille de la police, l’espacement et les couleurs du texte, qui permettent même de mettre en valeur l’arrière-plan. De plus, en haut de l’écran, une indication avec le temps de lecture estimé du texte apparaît, ce qui est toujours vraiment utile pour l’utilisateur.

Mais ce n’est pas tout, car il est également possible d’activer la transcription du texte en voix pour que le téléphone lise le contenu à voix haute, avec la possibilité de choisir parmi plusieurs voix et ajuster la vitesse, tout comme dans les audios de WhatsApp. Il s’agit donc de la fonctionnalité idéale tant pour les personnes malvoyantes, aveugles ou dyslexiques que pour toute personne n’ayant pas envie de lire ou ne pouvant pas le faire à ce moment-là.

Essentiellement, le Mode Lecture déploie une fenêtre modale qui bloque toutes les fonctions qui ne sont pas du texte (images, vidéos, annonces, pop-ups, etc.), y compris les notifications du téléphone. Ainsi, la navigation dans le contenu est facilitée et l’attention est concentrée sur ce qui nous intéresse vraiment : la lecture du texte, avec la seule possibilité d’effectuer cette action ou de fermer la fenêtre en question.

Comme on dit qu’une image vaut mille mots, voici quelques captures d’écran qui montrent la différence entre lire un article depuis un site web rempli d’annonces, ce qui est gênant et presque illisible, et avec le Mode Lecture. Les deux captures d’écran ont été publiées par The Verge, le populaire média d’actualités technologiques américain.

L’application Mode Lecture est disponible pour les utilisateurs d’Android, et peut être téléchargée totalement gratuitement depuis Google Play Store, sa boutique officielle d’applications. La mauvaise nouvelle est qu’elle n’est pas encore disponible sur les téléphones Apple, donc les utilisateurs de la pomme croquée ne pourront pas en profiter sur iPhone.

Google Play | Mode Lecture (Gratuit)

Une fois que vous l’avez installée, l’application vous guidera pour la configurer sur votre téléphone, la première étape consistant à autoriser l’accès à l’appareil. Le Mode Lecture peut être activé de trois façons : en appuyant sur les deux touches de volume, en faisant glisser deux doigts vers le haut depuis le bas de l’écran, ou à l’aide d’un bouton virtuel flottant, qui sera fixé sur le côté droit de l’écran.

Si vous avez un iPhone et que vous ne pouvez pas accéder au Mode Lecture de Google, une bonne alternative peut être Pocket, une application gratuite qui vous permet de sauvegarder des contenus pour les lire ultérieurement. Elle est très utile pour stocker du contenu et le consulter lorsque vous avez le temps, mais la meilleure chose est qu’elle reformate également le texte pour le lire plus facilement et est capable de transformer n’importe quel article en audio.