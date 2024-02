Ce répéteur WiFi Xiaomi donne beaucoup plus que ce qu’il ne coûte et m’a sauvé la mise plus d’une fois et plus de dix fois

Je ne vais pas vous mentir: j’ai eu le même problème pendant de nombreuses années et il y a relativement peu de temps, je lui ai trouvé une solution. Ce problème concerne la connexion WiFi de ma maison, car elle n’était pas correctement reçue partout et présentait des pertes de signal à plusieurs endroits, alors j’ai acheté un répéteur WiFi de Xiaomi et c’est la meilleure décision que j’ai prise depuis des années.

Sincèrement, je ne voulais pas investir beaucoup d’argent pour améliorer cet aspect, alors j’ai choisi d’acheter le Mi Wi-Fi Range Extender Pro, un produit qui n’est pas du tout compliqué à trouver pour environ 10-15 euros et qui a complètement changé ma vie, car il est très facile à installer et améliore considérablement le signal de mon routeur pour qu’il atteigne presque n’importe quel endroit.

Le meilleur investissement pour améliorer la connexion WiFi de votre maison

Il est vrai qu’il existe d’autres modèles plus avancés tels que le Mi WiFi Range Extender AC1200, qui offre une connectivité WiFi double bande ou même la possibilité de connecter n’importe quel appareil via un câble Ethernet pour une plus grande stabilité, mais je n’avais pas besoin de tout cela pour mon utilisation quotidienne.

Je cherchais un gadget qui amplifie simplement le signal de mon réseau pour qu’il atteigne n’importe quelle partie de la maison au prix le plus bas possible, c’est pourquoi j’ai choisi le Mi Wi-Fi Range Extender Pro, un produit que nous pouvons configurer en quelques minutes depuis l’application Mi Home et qui offre également la possibilité de basculer naturellement entre le routeur et l’appareil en fonction de la qualité du signal que nous recevons.

Celui-ci dispose de deux antennes à l’extérieur et est capable d’offrir des vitesses de transmission allant jusqu’à 300 Mbps, mais l’objectif principal est d’améliorer la couverture WiFi de notre maison afin d’avoir un signal partout, et il le fait vraiment bien.

Dans mon cas, me déplacer dans la maison n’est plus un problème et j’ai pu arrêter d’utiliser les données mobiles de mon opérateur pour le résoudre, tout cela en dépensant très peu d’argent et en ayant une configuration qui ne prendra pas trop de temps. Sans aucun doute, c’est l’un de ces joyaux de produits Xiaomi qui offrent beaucoup pour peu d’argent, donc je le recommande vivement si vous avez ce problème.

