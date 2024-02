Samsung a été la deuxième marque qui a vendu le plus de tablettes en 2023, mais avec une forte baisse des…

La mauvaise situation du marché des tablettes affecte également Samsung qui, bien qu’il soit le deuxième en termes de ventes, voit ses chiffres continuer à diminuer.

Les tablettes de Samsung se vendent toujours bien, mais avec moins de succès qu’auparavant / Image de AndroAall

Le marché des tablettes connaît une situation compliquée en termes de ventes, une situation qui affecte directement des fabricants comme Samsung. La société coréenne a clôturé l’année 2023 en tant que deuxième marque la plus vendue de tablettes, mais cela ne l’a pas empêchée de connaître une baisse importante par rapport au nombre de tablettes vendues en 2022. L’avenir ne semble pas beaucoup plus positif pour des entreprises comme Samsung, car on prévoit que les ventes de ces appareils continueront à baisser.

En résumé, le marché des tablettes a donné du bon et du mauvais à Samsung en 2023. L’entreprise a vendu un total de 26,2 millions d’unités au total, un chiffre qui lui permet de se consolider à la deuxième position avec une grande avance sur le troisième du classement. Cependant, Samsung reste très loin des chiffres d’Apple et, pire encore, elle a connu une baisse de 13,9% des ventes par rapport à 2022.

Samsung reste deuxième sur le marché des tablettes, malgré la baisse

Un nouveau rapport de l’IDC révèle les ventes de tablettes à l’échelle mondiale au dernier trimestre de 2023 et pendant toute l’année dernière. C’est ainsi que nous apprenons que Samsung reste la deuxième marque qui vend le plus de tablettes dans le monde. Au cours des 3 derniers mois de l’année, elle a vendu 7,3 millions d’unités, un chiffre qui augmente à 26,2 millions si l’on tient compte de l’année entière.

En regardant ces chiffres, on pourrait penser que 2023 a été une bonne année pour le fabricant coréen. Cependant, il est possible d’ignorer le fait que le public s’intéresse de moins en moins aux tablettes et que ce désintérêt a également affecté Samsung. L’entreprise a vendu un total de 30,4 millions d’unités en 2022, ce qui signifie une baisse de 13,9% des ventes pour 2023.

Les experts du marché ne prévoient pas d’amélioration des ventes de tablettes dans un proche avenir.

Samsung a lancé des modèles très intéressants tout au long de l’année, tels que le tout-puissant Samsung Galaxy Tab S9 Ultra et ses petites sœurs, la Galaxy Tab S9+ et la Galaxy Tab S9. De plus, elle a osé renouveler sa gamme économique avec la Samsung Galaxy Tab A9 et la Galaxy Tab A9+. Cependant, ces lancements ne l’ont pas aidée à sauver la situation et elle a clôturé l’année de manière négative.

Une autre donnée intéressante de ce rapport concerne la comparaison des chiffres de Samsung avec ceux d’Apple. Le fabricant américain reste le plus grand vendeur de tablettes au monde, une première place qu’il ne semble pas prêt à perdre dans un proche avenir. En effet, Apple a presque doublé les chiffres de Samsung, avec 14,9 millions d’unités vendues au T4 de 2023 et 48,5 millions pour l’année en général.

Malgré son leadership incontesté, Apple n’a pas non plus échappé à une baisse importante de ses ventes de tablettes. La chute a été de 29,3% par rapport au dernier trimestre de 2022 et de 19,8% par rapport à 2022 dans son ensemble, ce qui signifie que la baisse a été encore pire que celle de Samsung. Lenovo, Huawei et Amazon, les marques qui complètent le top 5, n’ont pas été épargnées par cette tendance négative.

En résumé, aucun fabricant n’est immunisé contre le fait que le public n’achète plus autant de tablettes qu’il y a quelques années. De plus, la situation ne semble pas s’améliorer dans un avenir proche, ce qui signifie que cette baisse des ventes ne fera qu’augmenter dans les mois à venir.