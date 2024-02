Comment essayer gratuitement Gemini Ultra, le modèle d’IA le plus avancé de Google

Nous vous expliquons comment commencer à utiliser dès maintenant Gemini Advanced, le modèle de langage le plus avancé de Google à ce jour. Complètement gratuit !

Google Gemini est le nom du chatbot d’IA de Google, ainsi que du modèle de langage qui lui donne vie

Nous allons vous expliquer comment vous pouvez tester gratuitement Gemini Ultra, le modèle de langage le plus avancé développé par Google, qui est actuellement disponible via le chatbot d’IA de l’entreprise dans sa version « Advanced », grâce à un service d’abonnement au prix de 21,99 euros par mois.

Mais vous n’avez pas besoin de payer cet argent pour mettre à l’épreuve les capacités de Gemini Ultra. Google vous offre la possibilité d’expérimenter ce modèle complètement gratuitement pendant deux mois. Pour cela, il vous suffit de suivre les étapes que nous vous montrerons ci-dessous.

Essayez gratuitement Gemini Ultra pendant 2 mois grâce à Gemini Advanced

En plus du changement de nom de son chatbot d’IA, Google a également annoncé l’arrivée de Gemini Ultra 1.0, une version plus avancée de son modèle de langage, qui, par rapport à Gemini Pro, est un modèle plus grand avec de meilleures capacités de compréhension et de raisonnement. Selon Google, il s’agit du premier modèle capable de surpasser les experts humains dans des tâches massives de compréhension linguistique multitâche (ou MMLU en anglais), en combinant 57 domaines, dont les mathématiques, la physique, l’histoire, le droit, la médecine et l’éthique.

Ce modèle est celui qui donne vie à Gemini Advanced, la version la plus avancée du chatbot d’IA de Google précédemment connu sous le nom de Bard.

Cette variante est disponible pour les abonnés Google One qui décident de payer le service « AI Premium ». Cependant, Google offre la possibilité d’essayer gratuitement toutes les fonctionnalités de Bard Advanced pendant deux mois. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez Google One et connectez-vous avec votre compte Google. Rendez-vous dans la section « Forfaits » et choisissez l’option « AI Premium ». Suivez les étapes qui apparaissent à l’écran pour souscrire au plan. Au moment du paiement, un message apparaîtra indiquant que Google vous offre deux mois d’abonnement gratuits. Vous devrez néanmoins choisir un mode de paiement.

C’est tout. Une fois que vous avez terminé, vous aurez accès à Google One avec des services AI Premium, qui comprennent le chatbot Gemini Advanced avec Gemini Ultra et d’autres fonctionnalités à venir.

De plus, l’abonnement Google One AI Premium comprend 2 To de stockage dans le cloud et d’autres avantages exclusifs pour les abonnés.

Pour conclure, n’oubliez pas que vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment sans aucun frais. De plus, si vous annulez l’abonnement avant la fin des deux mois d’essai gratuit, aucun frais ne vous sera facturé sur le mode de paiement choisi.