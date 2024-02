Le modèle iPhone SE 4 aurait l’une des fonctionnalités les plus remarquables des modèles les plus récents

Si les rumeurs se confirment, l’iPhone SE 4 serait une concurrence difficile pour les smartphones Android de milieu de gamme grâce à ses spécifications. Des spécifications telles qu’un design similaire à celui de l’iPhone 14, un port USB-C, la 5G et un prix plus réduit par rapport à d’autres modèles de la compagnie. De plus, une nouvelle rumeur affirme qu’il aura également la Dynamic Island.

Le responsable de la fuite de cette information est Majin Bu via son compte personnel sur X. C’est un fuiteur connu pour ses fuites précises sur le monde Apple et qui cette semaine a partagé des détails tels que les capacités de la batterie des iPhone 16. Cependant, cette fois-ci, sa rumeur est plus douteuse que d’habitude.

Dans la publication qu’il a partagée sur son compte personnel sur X, le fuiteur indique non seulement que la quatrième génération de l’iPhone SE aura la Dynamic Island, mais aussi une disposition de caméra en vertical, la même que celle qui est incertaine pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, mais avec une seule lentille et le flash en dessous.

Based on what has been reported to me, the iPhone SE could have a design very similar to that of the current iPhone 16 still in development. The new iPhone SE will most likely have a single camera instead of the double one of the iPhone 16 models, otherwise it seems that the… pic.twitter.com/Z1Gio4nBRu

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) 8 février 2024