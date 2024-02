Voici tous les téléphones Samsung qui reçoivent déjà la mise à jour Android de février 2024.

Samsung a déjà déployé la mise à jour Android de février 2024 sur une dizaine de smartphones haut de gamme et de milieu de gamme

Les Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 ont été les premiers terminaux de la marque à recevoir le patch de sécurité de février 2024

Samsung est devenu, par ses propres mérites, l’un des fabricants les plus rapides à mettre à jour ses smartphones avec le dernier correctif de sécurité Android et une bonne preuve en est que, avant même la mi-février, le géant coréen a déjà déployé la mise à jour Android de février 2024 sur plus d’une dizaine de smartphones de son catalogue.

Nous allons maintenant vous énumérer tous les smartphones Samsung qui sont déjà mis à jour avec le patch de sécurité de février et, comme d’habitude, nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que la société coréenne déploie la dernière mise à jour de sécurité Android sur plus de terminaux de son portefeuille.

Voici les 13 smartphones Samsung qui ont déjà été mis à jour avec le patch de sécurité de février 2024

Actuellement, il existe un total de 13 smartphones Samsung qui reçoivent déjà la mise à jour Android de février et dans cette liste de terminaux, on trouve des appareils des séries Galaxy S, Galaxy Z et Galaxy A, certains plus récents comme les Galaxy S23 ou les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 et d’autres qui existent depuis un certain temps sur le marché comme les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 ou le Galaxy A53.

La liste complète des smartphones Samsung qui ont déjà reçu le patch de sécurité de février 2024 est la suivante:

Cette nouvelle mise à jour de sécurité Android comprend le correctif de sécurité de février 2024, qui résout un total de 72 problèmes liés à la sécurité et à la confidentialité. Parmi ceux-ci, 3 ont été marqués comme « critiques », 58 autres sont prioritaires « élevées » et les 11 restants sont d’importance « modérée ».

De plus, comme c’est généralement le cas, ce nouveau correctif de sécurité corrigé un certain nombre de bugs généraux découverts dans les versions précédentes de One UI et améliore la stabilité et les performances de tous ces appareils.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy et souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, il vous suffit d’accéder au menu Paramètres de votre appareil et de vous rendre dans la section Mise à jour du logiciel.

Une fois que vous l’avez disponible, tout ce que vous avez à faire est de toucher le bouton Télécharger et installer et laisser One UI se charger de mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.