Apple a déjà effectué les modifications pour que les boutiques d’applications tierces puissent être testées

Les stores d’applications alternatives pour iPhone seront une réalité en mars : Apple permet désormais aux développeurs de les tester

iOS 17.4 introduira des changements historiques sur l’iPhone

Avec iOS 17.4, certains des changements les plus importants de l’histoire d’iOS arriveront, tels que la possibilité de télécharger des applications via des marchés d’applications tiers ou l’option de choisir un navigateur par défaut autre que Safari. Apple se prépare déjà pour le premier cas et a commencé à informer les développeurs qu’ils peuvent déjà tester les stores d’applications alternatifs à l’App Store.

Avec le lancement de la deuxième version bêta d’iOS 17.4, Apple a également apporté des modifications à App Store Connect (la plate-forme utilisée par les développeurs pour distribuer leurs applications) et à TestFlight afin que les stores d’applications alternatives puissent être testés en version bêta sur les iPhones de l’UE avant leur sortie.

iOS 17.4 sera l’une des plus grandes mises à jour pour l’iPhone

En plus de lancer son API pour App Store Connect ou d’apporter des modifications à TestFlight afin que les développeurs puissent commencer à tester les stores d’applications alternatives de tiers, la société a également rendu possible le téléchargement sur la plateforme des navigateurs Web n’utilisant pas Webkit comme moteur de rendu ou des applications de paiement alternatives à Apple Pay, d’autres nouveautés qui arriveront lorsque cette version sera disponible.

Avec iOS 17.4, l’iPhone sera entièrement ouvert en permettant des stores d’applications alternatifs à l’App Store, l’ouverture du NFC, la possibilité pour les applications d’avoir leur propre méthode de paiement ou l’option de choisir quel est notre navigateur par défaut avant d’utiliser Safari via une liste d’options qui apparaîtra et qui pourront avoir leur propre moteur de recherche.

Bien que Apple doive activer ces changements avant le 6 mars pour se conformer à la DMA de l’UE, depuis le lancement de la première version bêta d’iOS 17.4, ils l’ont fait progressivement. Maintenant, avec ces modifications apportées à App Store Connect ou TestFlight, tout est prêt pour que les développeurs intéressés puissent commencer à tester leurs stores d’applications alternatives.

Cependant, pour pouvoir lancer un store d’applications alternatif à l’App Store, il faudra respecter certaines conditions, telles que prouver une solvabilité d’un million d’euros et accepter les nouveaux termes commerciaux comprenant des redevances technologiques de base selon lesquelles les marchés d’applications doivent payer 0,50 euro par installation. Des termes que Meta n’est pas disposée à accepter, c’est pourquoi il n’y aura pas de Meta Store.