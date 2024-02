Après des années à charger mon Xiaomi, j’ai découvert cinq règles qui ont changé pour toujours la vie de la batterie de mon téléphone mobile

Charger un téléphone peut sembler quelque chose de vraiment simple, il suffit de connecter une extrémité du câble de charge au chargeur et l’autre extrémité au téléphone portable. Jusqu’ici tout va bien, nous le faisons tous de la même manière (sauf pour la charge sans fil). Mais le recharger correctement pour prolonger la durée de vie de sa batterie est une autre histoire. C’est là que différentes façons de le charger entrent en jeu et je vais vous montrer celles que je suis habituellement. Chaque fois que je peux. Ou chaque fois que je m’en souviens.

Je ne vais pas vous parler de la nécessité de charger le téléphone toute la nuit ou non, car c’est quelque chose qui devrait déjà être dépassé. Comme je l’ai déjà dit ici dans le monde Xiaomi, je charge mon téléphone la nuit sans aucun problème depuis des années. Non, ce que je vais vous dire ce sont d’autres conseils. Comme activer le mode avion ou charger le téléphone éteint, comme nous assurer que le chargeur est le bon. Mais allons droit au but. Mes règles pour charger un téléphone. Celles que je respecte chaque fois que je peux.

Règle n°1 : j’active le mode avion ou j’éteins le téléphone portable

Je gère habituellement des téléphones Xiaomi avec une sorte de charge rapide, ce qui aide toujours à réduire le temps passé sur la prise, mais si je suis pressé, j’utilise ce truc. Je l’éteins ou j’active le mode avion. Bien sûr, seulement pendant le temps de charge, bien sûr. Cela fait en sorte que le téléphone se charge beaucoup plus rapidement.

Lorsque nous activons le mode avion, nous faisons en sorte que le téléphone cesse de consommer de l’énergie supplémentaire pour se maintenir connecté aux différents réseaux. La connexion mobile, le WiFi et même le Bluetooth sont coupés. Connexions désactivées. Ainsi, la consommation du téléphone est réduite au minimum et la batterie se charge plus rapidement, car elle consomme à peine pendant la recharge. Et si vous voulez réduire la consommation à zéro, éteignez le téléphone et c’est tout. Ça marche pour moi quand je suis pressé, même si je ne charge pas le téléphone à 100% avant de sortir par la porte.

Règle n°2 : Chargeurs et câbles d’origine, ou du moins en bon état



Cela peut sembler stupide et un conseil absurde, mais il est très important que le chargeur que vous utilisez pour alimenter votre téléphone soit en bon état. Et que le câble aussi, encore plus. Les accessoires défectueux entraînent des pertes d’énergie, des échauffements et peuvent même entraîner une instabilité de la courant électrique, ce qui fait que le téléphone reçoit moins de charge que ce dont il a besoin.

Une autre question concerne le fait que chaque fabricant sait ce dont son téléphone portable a besoin, et ils nous fournissent généralement des chargeurs dont l’ampérage, la puissance, etc. sont parfaitement compatibles avec notre appareil. Donc, si vous voulez être sûr de bien faire les choses lors de la charge de votre Xiaomi, utilisez le chargeur et le câble qui étaient dans la boîte. Je le fais et je réduis les risques d’altérer la charge ou la batterie.

Règle n°3: oubliez les multiprises et branchez le chargeur directement dans la prise

Un autre conseil qui peut sembler stupide mais qui ne l’est pas, car ce que nous faisons, c’est réduire au minimum les composants impliqués dans la charge, ce qui réduit également la possibilité de pannes. À cela, nous pouvons ajouter le fait que l’utilisation d’intermédiaires fait perdre de l’énergie et, par conséquent, votre téléphone se charge plus lentement qu’il ne le devrait. Et peut-être de manière moins stable.

Les multiprises remplissent leur fonction la plupart du temps, mais selon le type de multiprise que nous utilisons, nous pouvons avoir des effets indésirables. Des effets tels que la perte d’énergie, l’instabilité du courant électrique, des surchauffes, etc. Je ne branche pas mes chargeurs sur des multiprises. Je ne branche pas celui du salon ni celui de la table de nuit. Les deux vont directement dans la prise et ainsi j’ai moins de problèmes à long terme.

Règle n°4: la charge sans fil est très bien, mais le câble est mieux



Nous entrons dans les conseils que je suis toujours quand je peux, mais que je déroge habituellement. On dit que lorsqu’il y a une loi, il y a un moyen de la contourner. Et comme je fais mes propres lois, je les enfreins. Mais je suis conscient que les enfreindre n’est pas totalement bénéfique. Donc je sais qu’il est préférable de recharger mon Xiaomi avec un câble malgré sa compatibilité avec les chargeurs sans fil, mais parfois, je le recharge sans fil. Ma faute.

La charge sans fil est très pratique pour de nombreuses choses, mais deux choses sont tout à fait vraies pendant son utilisation. La première est qu’elle consomme plus d’énergie qu’elle ne le devrait, car le champ électromagnétique n’est pas efficace à 100%. Ainsi, votre téléphone reçoit 30W (par exemple), mais votre chargeur en consomme plus. La deuxième est que la charge sans fil génère plus de chaleur que prévu, et votre téléphone n’a pas besoin de plus de chaleur que prévu. Donc quand je recharge mon téléphone sans fil la nuit, je sais à quoi je m’expose. Bien que je sache aussi que je ne devrais pas le faire.

Règle n°5: je n’attends pas que le téléphone s’éteigne



Ici, cela dépend de l’utilisation de chaque utilisateur, mais je peux vous dire ce que je fais. Et ce que je fais, c’est ne pas attendre que le téléphone soit complètement déchargé pour le recharger, même si je dois le brancher plus d’une fois par jour. Certains jours sont plus exigeants que d’autres en termes d’utilisation, c’est un fait, mais c’est un bon conseil pour maintenir la batterie en bon état. Ne laissez pas la batterie descendre en dessous de 20% avant de la recharger, cela en maintiendra l’efficacité sur une plus longue période.

Tous ces conseils ont à voir avec la façon de charger un téléphone, mais ils affectent également la durée de vie de la batterie. Des charges plus efficaces font en sorte que la batterie interne de notre téléphone s’use moins et, par conséquent, dure plus longtemps. Mais comme je vous l’ai déjà dit, parfois je les enfreins. Il n’y a rien de mal à le faire tant que vous êtes conscient qu’il y a d’autres façons de mieux charger votre téléphone. Et que vous les suivez régulièrement. Votre batterie vous en sera reconnaissante.