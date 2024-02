Voici les 10 téléphones mobiles les plus puissants du marché que vous pouvez acheter dès maintenant

Samsung domine le top ten des smartphones les plus puissants du marché mondial avec cinq appareils : les Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra

Le Nubia RedMagic 9 Pro est actuellement le smartphone le plus puissant au monde, selon AnTuTu.

Comme c’est le cas au début de chaque mois, la plateforme chinoise de référencement AnTuTu a publié son classement des 10 smartphones les plus puissants du marché mondial, une classification établie sur la base des scores moyens obtenus par les différents modèles de smartphones lors de leurs tests de performances, AnTuTu Benchmark.

Sans plus tarder, nous vous présentons les dix smartphones Android les plus puissants du marché que vous pouvez acheter dès maintenant, et après plusieurs mois sans que cela ne se produise, un terminal « gaming » reprend la première place de ce classement.

Le Nubia RedMagic 9 Pro est actuellement le smartphone le plus puissant du marché

AnTuTu a récemment publié son classement des 10 smartphones les plus puissants du marché en janvier 2024 et ce classement est dominé par le Nubia RedMagic 9 Pro, un smartphone gaming équipé du nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 qui occupe cette première place grâce à un score de 2 096 559 points.

Ainsi, le RedMagic 7 Pro détrône le leader du mois précédent, un iQOO 12 qui dispose également de la dernière puce haut de gamme du fabricant américain et occupe la deuxième position avec un score de 2 045 064 points.

Le podium de ce classement est complété par le Nubia Z60 Ultra, un appareil lancé en France fin 2023, qui occupe la troisième place avec un score de 2 024 711 points et la quatrième position du classement AnTuTu est occupée par le nouveau vivo X100 Pro avec un total de 1 974 891 points, devenant ainsi le seul appareil de cette liste à être équipé d’un processeur MediaTek, plus précisément le Dimensity 9300.

Les cinquième, sixième et septième places de ce classement sont occupées par les nouveaux Samsung Galaxy S24, le Galaxy S24 Ultra occupe la cinquième place avec 1 846 680 points, le Galaxy S24+ se positionne à la sixième place avec un score de 1 711 185 points et le Galaxy S24 se classe à la septième place avec un total de 1 624 255 points.

Enfin, les autres positions du top ten des smartphones les plus puissants du monde élaboré par AnTuTu sont occupées dans cet ordre par le Xiaomi 13, avec un score de 1 541 517 points, le Samsung Galaxy S23 Ultra avec un total de 1 496 078 points et le Samsung Galaxy S23+ avec un score de 1 492 625 points.