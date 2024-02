Très peu le font mais c’est essentiel pour votre sécurité : chaque fois que vous quittez la maison, désactivez la connexion WiFi de votre téléphone portable Xiaomi.

Comme vous le savez, chez NetcostSecurity, nous avons partagé avec vous de nombreux conseils pour améliorer la connexion WiFi de nos smartphones afin de naviguer le plus rapidement possible, mais nous ne vous avons jamais parlé du risque de laisser cette connectivité activée lorsque nous sortons de chez nous et commençons à utiliser les données mobiles de notre opérateur.

En réalité, cette technique est très courante chez la plupart des utilisateurs, il est donc important que vous connaissiez cette information afin que tout le monde puisse éviter les désagréments causés par le fait d’avoir toujours la connectivité WiFi du téléphone activée, bien que, heureusement, cela soit assez facile à résoudre.

Comment désactiver le WiFi de notre téléphone Xiaomi pour améliorer notre sécurité

La première chose à savoir concernant ce type d’utilisation est qu’en plus d’une consommation accrue de la batterie si elle est activée sans être utilisée, il est également important de la désactiver pour notre propre sécurité. Le fait que l’appareil soit constamment à la recherche de nouveaux réseaux ouvre la porte à d’éventuelles vulnérabilités car les informations de notre appareil sont partagées par de nombreux réseaux différents.

Cela se produit car nous nous connectons souvent à différents réseaux WiFi, ce qui permet à d’autres utilisateurs de détecter notre position exacte, et pas toujours avec les meilleures intentions. C’est pourquoi il est important non seulement de désactiver cette connectivité chaque fois que nous sortons, mais aussi de supprimer régulièrement les réseaux sans fil auxquels nous nous connectons.

De plus, un autre conseil qui peut vous être très utile est de désactiver la recherche de WiFi utilisée pour améliorer notre emplacement, car malheureusement, même si vous désactivez manuellement le WiFi, le téléphone continue de rechercher automatiquement des réseaux. Si vous souhaitez le désactiver, il vous suffit de suivre ces étapes sur votre téléphone Xiaomi :