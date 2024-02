Une fois par semaine, je réalise cette maintenance rapide pour garder mes écouteurs Xiaomi comme neufs.

Il n’y a pas de débat à ce sujet: le monde se divise entre les personnes qui prennent soin de leurs appareils et les personnes qui les utilisent et ne s’en préoccupent que lorsque quelque chose ne va pas. Et en faisant simplement cela, vous prolongez un peu plus la durée de vie de choses comme vos écouteurs Xiaomi.

De vous assurer qu’ils sont propres à retoucher les graves pour prolonger la vie des éléments qu’ils contiennent, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous assurer que ces écouteurs que vous aimez tant dureront plus longtemps que si vous les utilisez simplement sans y prêter attention.

Comment entretenir vos écouteurs Xiaomi

L’étui de chargement, la chose la plus précieuse

Cela ne se produit pas avec les écouteurs filaires, mais surtout dans le cas des écouteurs intra-auriculaires sans fil, l’aspect le plus important de l’entretien est toujours le suivant: protéger l’intérieur de l’étui de chargement principalement de l’eau et du cérumen, car sinon vous ne pourrez pas les charger et adieu leur utilisation.

Règle générale, assurez-vous toujours que les écouteurs sont complètement propres et secs avant de les placer dans l’étui de chargement, car s’il y a de l’humidité à l’intérieur de l’étui, vous rencontrerez des problèmes. Nous savons que le rythme de vie actuel rend souvent les choses compliquées, et que vous retirez rapidement les écouteurs et les placez dans l’étui avant de quitter le métro, d’entrer en classe ou de terminer une course.





Habituez-vous à ce geste que je fais toujours: lorsque vous les retirez, prenez un papier de votre poche -serviette, mouchoir en papier, essuie-tout- et passez-le brièvement sur la partie inférieure de l’écouteur, celle qui se connecte à la base, et sur la pointe qui va dans l’oreille, qu’elle ait ou non un embout en silicone, surtout si vous les utilisez pour faire de l’exercice. De cette façon, vous vous assurez que si l’extrémité est mouillée pour une raison quelconque, vous la séchez avant de la mettre dans l’étui.

Le meilleur des écouteurs Xiaomi et Redmi, c’est que même les modèles les moins chers sont dotés d’une protection IP imperméable, vous pouvez donc les utiliser sans crainte pour faire de l’exercice ou s’il pleut. Mais ensuite, assurez-vous de les avoir séchés de la transpiration / de l’eau avant de les mettre dans l’étui.





Cire, polir

Le cérumen à l’intérieur de votre oreille est également un ennemi pour les écouteurs Xiaomi et Redmi Buds. Premièrement, au niveau physique, car il peut pénétrer à l’intérieur de l’écouteur et endommager les composants; deuxièmement, au niveau des performances, car en obstruant la zone d’où provient le son, vous entendrez la musique moins bien. C’est pourquoi, une fois par semaine, j’utilise la vieille technique du coton-tige et de l’alcool.

Il ne s’agit pas de vous mettre sous une loupe de bijoutier ou de soins esthétiques et de retirer jusqu’à la plus petite miette de cérumen, mais plutôt de les maintenir propres: humidifiez une extrémité du coton-tige avec une goutte d’alcool isopropylique -si vous n’en avez pas, n’utilisez pas l’alcool habituel de la maison pour les blessures car cela peut être contre-productif-, et passez-le doucement sur la zone de la pointe de l’écouteur, qui est la partie la plus en contact avec votre oreille.





Si vous remarquez qu’il reste des morceaux de cérumen collés sur la grille, utilisez un cure-dent ou une aiguille à coudre pour les enlever. Mais ne les poussez pas à l’intérieur -ne percez pas et ne traversez pas la grille. Si les écouteurs ont un revêtement en caoutchouc, retirez-le et lavez-le à l’eau et au savon, puis séchez-le bien.

Faut-il nettoyer l’étui de chargement? Il accumule également de la saleté, et il n’est pas mauvais de le nettoyer non pas chaque semaine, mais de temps en temps, à l’intérieur. Pour cela, humidifiez un chiffon doux et assurez-vous qu’il est humidifié mais pas dégoulinant -imbibez-le et essorez-le pour vous assurer-, et nettoyez la zone où vont les écouteurs en veillant à ne rien laisser liquide juste aux connexions.





Faites attention au volume – Réduisez les graves

Les écouteurs Xiaomi et Redmi ont un excellent son, et surtout dans la rue, on a envie de les avoir toujours à plein volume pour bloquer le bruit -bien qu’il y ait certains modèles qui ont justement une annulation de bruit pour cela. Cela m’arrive, mais précisément parce que je les utilise depuis des années, je sais que vous devez vous fixer des limites dans ce domaine.

Écouter trop fort peut exercer une pression supplémentaire sur les transducteurs des écouteurs. Si vous commencez à remarquer une distorsion ou un bruit de cliquetis, il est possible que le transducteur soit usé. Cela se produit principalement si vous écoutez des choses avec une mixage audio très orienté vers les graves, car cette résonance plus intense et prolongée use plus rapidement les composants.





Les transducteurs des petits écouteurs sont similaires à ceux des haut-parleurs de taille normale en ce qui concerne leur réaction aux niveaux de volume extrêmes. Si vous les poussez continuellement à leur limite, la qualité sonore peut se détériorer, donc écouter à des niveaux de volume un peu plus bas et réduire légèrement les graves sera un moyen de prolonger la durée de vie de vos écouteurs, en plus de protéger votre audition. Vos oreilles sont sensibles à la pression sonore et vous pouvez les endommager de manière permanente si le volume est trop élevé.

Chargez-les judicieusement

Le avantage d’écouteurs par rapport à un téléphone portable est que leur batterie dure plus longtemps, vous n’avez donc pas besoin de les recharger tous les jours -à moins que vous ne les utilisiez intensivement. Cependant, tout comme pour un téléphone portable, une recharge inappropriée des écouteurs a des effets néfastes sur la batterie. Cela peut affecter à la fois la durée de vie de la batterie et le circuit interne des écouteurs.





Établir un horaire de charge pour vos écouteurs est la meilleure chose à faire, et une chose que je fais et que je recommande est de les éteindre avant que la batterie ne soit complètement déchargée, pour ne pas l’endommager -bien que ce soit un vieux débat depuis les débuts des téléphones portables, avec des opinions pour et contre.