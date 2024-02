Xiaomi lance sur le marché mondial un nouveau routeur pas cher avec Wi-Fi 6 et prise en charge des réseaux Mesh

Le nouveau routeur Xiaomi AX1500 a un design minimaliste et compact et dispose de quatre ports Ethernet Gigabit pour connecter des appareils filaires, ainsi que de la prise en charge de l’IPTV.

C’est ainsi que Xiaomi Router AX1500, le nouveau routeur Wi-Fi abordable du fabricant chinois pour le marché mondial, se présente

Xiaomi possède l’un des catalogues d’appareils technologiques les plus complets du marché, puisque en plus de smartphones, de tablettes, d’écouteurs sans fil et de wearables, le géant chinois commercialise également des moniteurs pour PC tels que le récent Xiaomi Monitor A24i, des ordinateurs portables, des mini PC comme le Xiaomi Mini Host 2023 lancé fin de l’année dernière et des routeurs Wi-Fi.

Précisément, la marque chinoise vient de présenter mondialement le Xiaomi Router AX1500, un nouveau routeur pas cher qui se distingue par sa compatibilité avec le Wi-Fi 6 et les réseaux Mesh. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi Router AX1500.

Ce qui attire d’abord l’attention sur le Xiaomi Router AX1500, c’est son design compact et minimaliste, car ce routeur mesure 247 × 143,5 × 178,7 millimètres et n’est disponible qu’en blanc, la couleur classique des appareils intelligents de la marque chinoise. Malgré sa taille, le Xiaomi Router AX1500 ne lésine pas sur les fonctionnalités, car il est équipé de la norme Wi-Fi 6 (802.11AX) à double bande (2,4 et 5 GHz), ce qui lui permet d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 1 500 Mbps et prend en charge les réseaux Mesh, grâce auxquels vous pourrez étendre la portée du signal Internet dans toute la maison en connectant ce routeur à un total de 10 appareils compatibles.

Mais ce n’est pas tout, car le nouveau routeur pas cher de Xiaomi est également équipé de 4 ports Ethernet Gigabit pour connecter des ordinateurs ou des consoles par câble, il prend en charge l’IPTV et intègre un logiciel qui améliore la latence du signal lorsque vous jouez sur votre téléphone portable Xiaomi.

Xiaomi Router AX1500 : disponibilité et prix

Le Xiaomi Router AX1500 a déjà été annoncé sur le site Web pour le marché mondial de la marque chinoise, mais celle-ci n’a pas encore confirmé son prix officiel en dehors de la Chine. Quoi qu’il en soit, il est probable que ce nouveau routeur Wi-Fi arrive en France avec un prix d’environ 50 euros, car il est actuellement possible de l’acheter via des importateurs tels qu’AliExpress pour moins de 40 euros. Xiaomi Router AX1500