La série Samsung Galaxy S21 et le Galaxy S23 FE sont mis à jour avec le patch de sécurité de février en Europe

La mise à jour de sécurité de février est déjà disponible sur les Samsung Galaxy S21 et le Galaxy S23 FE de l’Union européenne avec les versions de firmware G998BXXS9FXAH et S711BXXS2BXA8, respectivement

Toute la famille Samsung Galaxy S21 reçoit la mise à jour Android de février 2024

Samsung continue de mettre à jour les meilleurs téléphones de son catalogue avec le dernier patch de sécurité d’Android, celui du mois de février, dans toutes les régions du monde et une bonne preuve en est qu’il vient de déployer la mise à jour Android de février 2024 sur quatre smartphones haut de gamme de la famille Galaxy S du continent européen.

Ainsi, comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à mettre à jour la série Galaxy S21 et le récent Galaxy S23 FE avec le patch de sécurité de février en Europe.

La mise à jour Android de février arrive sur les Galaxy S21 et Galaxy S23 FE de l’Union européenne

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de février sur les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra de Suisse avec la version de firmware G998BXXS9FXAH et on s’attend à ce qu’elle s’étende au reste des pays du continent européen au cours des prochaines semaines.

De même, la marque coréenne a également commencé à déployer la dernière mise à jour de sécurité d’Android sur les Samsung Galaxy S23 FE de plusieurs régions d’Europe et d’Asie comme l’Ukraine, le Kazakhstan et les pays du Caucase avec le numéro de build S711BXXS2BXA8.

Dans les deux cas, ce nouveau firmware inclut le patch de sécurité de février 2024, qui corrige plus de 7 dizaines de vulnérabilités de sécurité et de confidentialité liées à des services tels que Smart Suggestion, GosSystemService, Auto Hotspot et le gestionnaire de démarrage, et résout un bon nombre de bugs généraux découverts dans les versions précédentes d’One UI.

Les Samsung Galaxy S21 ont été lancés début 2021 avec Android 11 à bord, à la fin de cette même année ils ont été mis à jour vers Android 12, un an plus tard ils ont reçu la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5 et il y a moins de 3 mois ils ont été mis à jour vers Android 14 avec One UI 6.

Quant au Samsung Galaxy S23 FE, il est arrivé sur le marché espagnol il y a quelques mois avec One UI 5.1 basé sur Android 13, et il est prévu de recevoir la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6.1 dans les prochains mois.

Une fois que cette mise à jour sera disponible dans toute l’Europe, y compris en France, vous pourrez l’appliquer sur votre smartphone Galaxy en accédant simplement au panneau de Paramètres de votre appareil mobile, en accédant à la section Mise à jour logicielle et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.