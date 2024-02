Le plan de MediaTek pour convaincre Samsung d’utiliser ses processeurs dans ses prochains mobiles

Le plan est très simple : des réductions, des réductions exclusives partout…

La puce Dimensity 9300 a marqué un avant et un après pour MediaTek, qui ose maintenant tout

Ils ne se sont jamais mariés avec personne. Samsung conçoit et fabrique ses propres puces pour les appareils mobiles, pourtant, la société sud-coréenne n’a jamais cessé d’utiliser d’autres options comme Qualcomm ou MediaTek quand elles étaient nécessaires, que ce soit pour des raisons de production, d’exploitation ou même pour rechercher des économies supplémentaires qui lui permettent de réduire les prix pour les consommateurs.

Il n’est donc pas étonnant que depuis un certain temps, on entend des rumeurs sur une utilisation plus répandue des solutions de MediaTek dans le segment abordable de sa Galaxy, où par exemple, en 2023, nous avons vu un Galaxy A34 présenté avec le SoC MediaTek Dimensity 1080 (MT6877V).

Ce qui est très clair à ce stade, c’est que MediaTek veut prendre du poids dans l’industrie et pour cela, il a besoin d’une part de marché beaucoup plus importante, ce que son puissant Dimensity 9300 peut contribuer en termes de notoriété et de mise en avant, mais où l’entreprise taïwanaise aura besoin d’un partenaire qui les rapproche du grand public avec des appareils à succès.

C’est ici que Samsung intervient, car selon GSMArena, la firme de Séoul serait en négociation avec MediaTek pour obtenir des prix plus abordables et attractifs que ceux proposés aux autres partenaires du Taïwanais, des prix qui seraient également exclusifs pour Samsung.

L’idée est que le géant sud-coréen intègre dans ses prochains téléphones abordables et à succès des puces de MediaTek, ce qui aiderait les deux entreprises : d’une part, Samsung pourrait faire pression si Qualcomm continue d’augmenter les prix, et d’autre part, MediaTek atteindrait beaucoup plus d’utilisateurs sous le capot de téléphones portant la renommée de Samsung.

There are rumors that Samsung’s budget lineup may expand its use of MediaTek processors, as MediaTek has recently offered special pricing exclusively for Samsung. — Revegnus (@Tech_Reve) Février 4, 2024

Ce serait un mouvement curieux, étrange même, surtout après avoir vu comment Samsung a revitalisé ses Exynos en les ramenant sur les Galaxy S24 et S24+, bien que cela ne soit pas surprenant si les conditions économiques sont très avantageuses, comme le prétendent les sources.

Il faut avouer que pour MediaTek, avec des puces de la qualité et de la puissance du Dimensity 9300, il ne lui reste plus qu’à regagner en crédibilité et en renommée, quelque chose à laquelle Samsung et une plus grande part de marché pourraient sans aucun doute contribuer… Et vous, que pensez-vous de ce mouvement ?