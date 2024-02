Android 15 sera la version parfaite pour les personnes âgées: sera plus facile à lire et à utiliser avec cette fonction

Des lignes de code ont été trouvées dans la première version bêta d’Android 14 QPR3, suggérant que nous verrons un mode adapté aux personnes âgées et aux personnes atteintes de déficience visuelle, mais probablement pas dans la version actuelle.

Android 15 est déjà en développement.

Android 15 continue de progresser dans son développement. La nouvelle version du système d’exploitation du robot vert, qui porte le nom de code Vanilla Ice Cream et pour laquelle nous avons déjà quelques indices sur sa sortie, est en cours de développement. À moins d’un désastre, il est pratiquement impossible que le processus s’arrête. Et, comme il se doit, nous avons déjà quelques fuites à ce sujet.

Cette fois, les informations nous sont transmises par Mishaal Rahman via Android Authority. L’article parle de quelques lignes d’instructions trouvées dans le code de la première version bêta d’Android 14 QPR3, selon lesquelles Google se préparerait à rendre Android 15 plus accessible aux personnes âgées ou ayant des difficultés visuelles.

Améliorations de la lecture et de la facilité de navigation

La fonction découverte par le célèbre leaker est cachée dans le code, mais le fait qu’elle ait été incluse dans cette première version bêta d’Android 14 QPR3 (qui devrait être publiée en version stable le mois prochain de juin) est très significatif. Voici les lignes de code :

<string name="easy_preset_category">Accès rapide</string><string name="easy_preset_description">La préréglage facile optimise la lisibilité améliorée et la facilité de navigation</string><string name="easy_preset_footer_message">Le préréglage facile améliore la lisibilité en agrandissant les icônes et le texte, en ajoutant du contraste et en mettant des boutons de navigation en bas de l'écran.</string><string name="easy_preset_switch_title">Activer le préréglage facile</string><string name="easy_preset_title">Préréglage facile</string>

Rahman lui-même confirme que, bien qu’il ait été possible d’activer ce « mode facile » et d’accéder à la page de réglages correspondante, la fonction n’est pas encore active. Ce qu’ils ont découvert en le mettant en marche, c’est que l’arrière-plan devient entièrement noir.

Cette fonction de configuration facile était déjà proposée par certains fabricants (il est bon de rappeler qu’il existe des téléphones spécifiques pour les personnes âgées). Il existe même des applications qui imitent un comportement similaire sur le téléphone, mais Google ne l’avait pas encore fait jusqu’à présent.

Toujours selon Rahman, il y a très peu de chances de voir cette fonction avant Android 15, même si son code peut être trouvé dans la première version bêta de la QPR3 d’Android 14. Il ne semble même pas probable qu’elle soit intégrée à la version stable de cette mise à jour, et peut-être que sa présence est due davantage au travail simultané entre la QPR3 d’Android 14 et Android 15 qu’à autre chose.