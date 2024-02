Xiaomi continue à lutter contre les câbles de votre maison mais pas contre l’IPTV : voici son nouveau routeur gaming avec WiFi 6

Il y en a ceux qui sont satisfaits du routeur fourni par leur fournisseur de services Internet. Et il y en a ceux qui préfèrent changer de routeur dès qu’ils le peuvent et en utiliser un meilleur. Si vous faites partie de ces derniers, le nouveau produit de Xiaomi pourrait vous intéresser : un routeur conçu aussi bien pour les utilisateurs occasionnels que pour le public gaming.

Présenté à l’échelle mondiale, le Xiaomi AX1500 est un routeur avec WiFi 6, la norme la plus récente – jusqu’à l’arrivée du WiFi 7 – et avec lequel nous pouvons naviguer sur la fréquence de 5 GHz. Il s’agit d’un appareil qui ne vient pas réinventer quoi que ce soit, mais qui, en tant que bon Xiaomi, a de nombreux avantages.

Xiaomi AX1500 avec WiFi 6 : naviguez mieux en vous appuyant sur plusieurs bandes

Avec un design classique rectangulaire avec 4 antennes pivotantes, le Xiaomi AX1500 prend en charge les fréquences de 5 GHz et 2,4 GHz pour s’adapter à l’espace où il sera placé et utilisé. La principale différence lors du choix entre les bandes est que la bande de 5 GHz garantit des vitesses plus rapides, tandis que la bande de 2,4 GHz offre une meilleure pénétration des murs. Le routeur est capable de basculer entre elles pour vous offrir le meilleur signal.

Le Xiaomi AX1500 peut atteindre des vitesses simultanées de double fréquence allant jusqu’à 1501 Mbps avec le WiFi 6 sur la bande 5 GHz et dispose de quatre ports Ethernet gigabit adaptatifs. Il comprend également la technologie de réseau Mesh développée en interne par Xiaomi, qui permet la connexion de jusqu’à 10 routeurs pour une large couverture et un roaming parfait dans toute la maison.

Le routeur AX1500 dispose de la technologie OFDMA, qui permet la transmission simultanée de données pour plusieurs appareils, garantissant un accès Internet fluide pour les foyers avec plusieurs utilisateurs.





Un routeur pour les joueurs et les utilisateurs d’IPTV

L’appareil intègre également la technologie « Changkuailian » (Connexion rapide) de Xiaomi, une technologie propriétaire de l’entreprise qui simplifie la connexion des appareils Xiaomi sans avoir besoin de mots de passe et facilite la reconnexion automatique avec des changements de mot de passe WiFi synchronisés.

Pour les joueurs, en particulier ceux qui utilisent des téléphones Xiaomi ou Redmi, le routeur offre un canal d’accélération exclusif dans des scénarios de jeu pour réduire la latence et améliorer la réactivité.





De plus, le AX1500 est compatible avec l’IPTV ou la télévision par protocole Internet, un système de distribution d’abonnement de signaux de télévision payante utilisant des connexions haut débit sur le protocole IP, ce qui facilite la configuration de la télévision en réseau.

Prix du Xiaomi AX1500

En ce qui concerne la sécurité, le AX1500 comprend des fonctionnalités telles que la gestion de l’utilisation du réseau et la protection de la sécurité des enfants, ainsi que la protection anti-hogging et un réseau dédié aux invités. Il intègre également le WPA3 pour un chiffrement de sécurité amélioré et le BSS Coloring pour optimiser l’allocation des canaux et réduire les interférences du réseau WiFi.





Avec un prix de 129 yuans sur le marché chinois, soit environ 17 euros au taux de change actuel, le Xiaomi AX1500 n’a pas encore de prix officiel dans sa version mondiale. Et même s’il sera plus cher en raison des tarifs douaniers, étant donné que c’est Xiaomi, il restera abordable.

Source | Xiaomi Global