Le Google Pixel Fold 2 fuite en images avec un module de caméras entièrement rénové

Des images du Pixel Fold 2 ont été révélées, montrant un nouveau module de caméra et ce qui semble être une forme différente de son prédécesseur.

Image du premier Google Pixel Fold.

Tout le monde sait que Google a du mal à garder des secrets. C’est un fait, comme en témoignent les nombreuses fuites sur ses appareils qui précèdent leurs présentations chaque année. Il semble que les personnes de Mountain View ne soient pas très doués pour cacher les clés du coffre-fort, au point que nous avons déjà beaucoup de détails sur les Pixel 9 et 9 Pro.

Pour l’instant, les nouvelles concernant la nouvelle famille de téléphones de la Grande G ne sont pas très encourageantes, car nous voyons un manque préoccupant de personnalité lorsqu’il s’agit de copier Apple sur des aspects de conception et, essentiellement, nous avons un iPhone 15 avec une autre peau et fonctionnant sous Android. Il n’est même pas nécessaire de faire un exercice visuel intense, il suffit de s’y attarder un peu.

Cependant, les fuites concernant les téléphones Google continuent. Dans ce cas, c’est au tour du Google Pixel Fold 2, le successeur du premier téléphone pliable de l’entreprise, présenté en mai 2023, qui a également été critiqué pour sa durabilité et pour les nombreux compromis de Google dans sa fabrication.

Nous ne nous attendions pas à ce design

Dans une nouvelle qui nous vient d’Android Authority, nous avons un premier aperçu de ce que sera le nouveau téléphone pliable de la Grande G. Dans la vidéo que nous laissons ci-dessus, on peut voir qu’il aura un module de caméras plus proéminentes, remplaçant la barre de génération précédente par un module complet.

De plus, il semble que l’écran extérieur sera plus étroit et que le rapport d’aspect de l’écran interne sera plus proche d’un carré, ce qui fait que ce nouveau Pixel Fold a quelques points communs avec le OnePlus Open. En réalité, le nouveau téléphone pliable de Google semble s’éloigner de la formule de Samsung et préfère adopter un compromis si l’on en croit les informations divulguées.

Nous connaissons également quelques spécifications du Google Pixel Fold 2. On dit qu’il aura un processeur Tensor G4, car il sautera une génération de puces Google. De plus, il serait équipé de 16 Go de RAM, ce qui est inédit dans la série Pixel jusqu’à présent.