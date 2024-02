Galaxy Portals de Samsung : voici le nouveau défi de Fortnite où vous pouvez gagner un Galaxy S24 Ultra

Le nouveau défi de Samsung dans Fortnite vous permet de gagner un Galaxy S24 Ultra entièrement gratuit

Le défi Samsung Galaxy Portals dans Fortnite, avec le Galaxy S24 Ultra comme grand prix

Samsung a lancé un nouveau défi qui se déroulera dans le jeu free to play le plus populaire du monde en ce moment : Fortnite. Sous le nom de Samsung Galaxy Portals, se cache un défi qui permettra aux joueurs de Fortnite de France et du Portugal de concourir dans une course pour gagner, entre autres choses, une participation au tirage au sort d’un Samsung Galaxy S24 Ultra.

La société a annoncé ce défi, dont la première phase a déjà commencé et est disponible jusqu’au dimanche 8 février. Appelé Samsung Galaxy Portals Deathrun, ce premier défi propose une course où deux joueurs doivent parcourir une carte personnalisée, située à l’intérieur du processeur du nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra, en un minimum de temps possible.

Participez à Samsung Galaxy Portals et entrez dans le tirage au sort pour gagner un Galaxy S24 Ultra

Samsung a créé une série de cartes personnalisées pour Fortnite à l’occasion de ce défi. Dans le cas de Deathrun, le premier des défis de Galaxy Portals, la carte fait référence au processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy qui alimente le Galaxy S24 Ultra, avec l’ comme grand protagoniste. La carte est remplie d’obstacles, et c’est précisément l’IA qui aidera les joueurs à atteindre la fin du parcours le plus rapidement possible. Dans la galerie d’images ci-dessous, vous pouvez observer quelques parties de cette carte :

Les personnes qui participent au défi et qui publient leur course sur X (Twitter) participeront au tirage au sort d’un Samsung Galaxy S24 Ultra et de l’accès à la phase finale. Par ailleurs, le participant avec le meilleur classement remportera un Galaxy S24 Ultra.

De même, les trois participants suivants obtiendront automatiquement une place pour représenter la France lors de l’Arena Samsung Galaxy Portals, un défi en personne qui aura lieu dans le Samsung Store de Callao, à Madrid, le 18 février. Ce défi sera retransmis sur Twitch par certains des streamers les plus populaires du moment : MrKeroro, Vicens et Shikai.

Toutes les personnes qui souhaitent participer à Samsung Galaxy Portals doivent accéder à la carte personnalisée de Samsung dans Fortnite en utilisant le code 9118-7329-9055.