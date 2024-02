Le smartphone à la plus grande batterie de l’histoire sera présenté au MWC 2024

Pendant le prochain MWC, Energizer présentera un smartphone avec une énorme batterie de 28 000 mAh. Certains de ses détails, ainsi que son apparence, ont déjà fuité.

Apparence de l’Energizer P28K.

Oukitel n’est plus le seul à proposer des batteries monstrueuses. Il est vrai que leur dernière offre, le WP19, est un smartphone avec une batterie de 21 000 mAh qui peut également fonctionner comme une powerbank, mais bientôt il ne sera plus le seul à fabriquer de telles machines avec une telle autonomie impressionnante et volumineuse.

Il y a d’autres téléphones avec de grandes capacités énergétiques, cependant. Le suivant sur la liste après Oukitel, le DOOGEE S89 Pro, a une batterie de 12 000 mAh. Enorme, oui, mais pas aussi colossale que celle du premier fabricant. Et tout semble indiquer que nous verrons quelque chose encore plus monstrueux au prochain MWC en ce qui concerne les autonomies exagérées.

Energizer P28K, le téléphone avec la plus grande batterie du monde

Il est logique que ce téléphone soit fabriqué par une marque de piles longue durée, du moins c’est notre avis. Le smartphone s’appelle Energizer P28K et promet de se positionner sur le marché avec une batterie de 28 000 mAh selon les informations publiées par GSMArena.

Le même portail s’est chargé de publier certaines de ses spécifications sur une page dédiée au téléphone (comme d’habitude pour eux), mais pour l’instant tout cela n’est que des rumeurs et tant qu’il ne sera pas présenté au MWC, nous ne pouvons confirmer aucune information. Pour l’instant, nous vous recommandons de prendre les caractéristiques du téléphone avec une dose saine de scepticisme.

Pour l’instant, nous ne connaissons pas les dimensions ou le poids de l’appareil, mais il est spéculé qu’il sera Dual SIM et qu’il aura les certifications IP68 et IP69 pour la résistance à la poussière et à l’eau. On dit également qu’il aura un écran IPS LCD de 6,78 pouces avec une résolution de 1080 x 2640 pixels.

Il aura, selon les rumeurs, une configuration de triple caméra, avec un capteur principal de 60 MP, un second de 20 MP et un de 2 MP. Nous supposons que ce dernier sera un capteur de profondeur et le second sera probablement un téléobjectif, car les rumeurs suggèrent que le capteur principal aura certaines caractéristiques grand-angle. De plus, le capteur frontal sera de 16 MP. Il pourra enregistrer des vidéos en 4K à 30 ips avec les caméras arrière et des vidéos en Full HD à 30 ips avec la caméra frontale.

En plus de l’énorme batterie de 28 000 mAh, nous savons qu’il aura un emplacement pour une carte microSD et le port USB-C obligatoire. Nous ne connaissons pas encore les capteurs qu’il possède, le système d’exploitation qu’il exécutera (bien que nous supposions qu’il s’agisse d’Android 14 et d’une expérience assez proche de la version stock, à en juger par d’autres modèles vus sur le portail). On ne sait pas non plus combien de support il bénéficiera, ni s’il sera disponible mondialement.

L’image publiée par Energizer n’est pas très révélatrice pour le moment, mais l’apparence du téléphone a déjà fuité et vous pouvez la voir en tête de cet article. Il semble qu’il s’agisse d’un smartphone conçu pour résister aux conditions difficiles, qu’il s’agisse d’un projet commun avec Avenir Telecom (les véritables fabricants de l’appareil) et qu’ils cherchent apparemment une distribution dans le monde entier. Nous espérons que sa présentation au prochain MWC dissipera nos doutes.