Astuces pour booster la connexion WiFi de ton Xiaomi : couverture et stabilité maximales avec un seul changement

Il est possible qu’il y ait encore d’anciens routeurs en circulation, mais l’habituel maintenant, alors que le WiFi 6 se répand et que le WiFi 7 est à l’horizon, est que la majorité des routeurs de nos foyers offrent du WiFi 5. Cela signifie qu’ils sont capables de créer deux réseaux WiFi simultanément et de nous les offrir tous les deux.

Le fait que notre routeur dispose du WiFi 5 signifie qu’il génère un réseau WiFi dans la bande des 2,4 GHz et un autre réseau WiFi dans la bande des 5 GHz. Chacun est étiqueté de manière correspondante pour pouvoir les identifier. Et comme le réseau 5 GHz est le plus rapide, nous avons tendance à nous y connecter en premier. Mais cela, au moins pour votre téléphone portable, est une erreur. Changer de bande améliorera les performances du WiFi sur votre téléphone portable. Écoutez-nous.

Votre WiFi 5 GHz est utile pour le mobile, mais il l’est davantage pour autre chose

Comme nous l’avons dit, votre routeur génère deux réseaux WiFi à moins que vous n’en désactiviez un par envie de le faire. L’un d’entre eux doit comporter quelque chose comme « 5 GHz », « 5G » ou « Plus » dans son nom, et l’autre doit comporter quelque chose de similaire avec « 2.4 » ou « 24 ». Certains routeurs utilisent simplement « 2 GHz ». Cela dépend des marques. Ce sont deux réseaux WiFi qui coexistent et vous pouvez vous connecter à l’un ou à l’autre indifféremment.

Le réseau 5 GHz est celui qui offre la vitesse la plus élevée. Il peut faire voler notre Xiaomi à près de 1 Gbps. Peut-être un peu moins, selon le type de routeur, mais c’est certainement le plus rapide. En revanche, et parce que tout ne peut pas être parfait, c’est le réseau qui a la moins bonne couverture. Le réseau 5 GHz, en raison de la physique de ses ondes, est celui qui traverse le moins bien les matériaux. En d’autres termes : les murs de votre maison.

Écoutez-nous, le réseau 5 GHz est plus problématique que bénéfique pour votre téléphone portable.

Donc, se connecter à ce réseau vous donnera plus de vitesse, mais aussi entraînera une chute plus rapide de cette vitesse plus vous vous éloignez du routeur. Et à un certain point, la navigation devient impossible et la connexion peut même disparaître complètement. Notre conseil est donc de ne pas connecter votre téléphone portable à ce réseau.

Les réseaux 5 GHz sont plus adaptés pour connecter des ordinateurs personnels, car ils sont généralement situés dans un endroit plus fixe et nécessitent des connexions plus larges en raison des systèmes d’exploitation. Vous pouvez même connecter votre console de salon à ce WiFi, car cela vous sera utile lorsque vous devrez mettre à jour un jeu qui nécessite un téléchargement de plusieurs gigaoctets. Mais pour votre téléphone portable, ce n’est pas nécessaire.

Rassurez-vous, avec ce réseau WiFi, vous pouvez également regarder des vidéos en 4K

Avec le réseau 2,4 GHz de votre routeur, votre téléphone portable pourra atteindre une vitesse d’environ 150 Mbps. C’est plus que suffisant pour naviguer, discuter sur les réseaux sociaux ou via des applications de messagerie, pour effectuer tous types de téléchargements de contenu et d’applications et, attention, c’est aussi suffisant pour regarder des vidéos en 4K. Vous n’avez besoin que d’environ 35-45 Mbps pour cela, et le WiFi 2,4 GHz vous offre trois fois plus.

De plus, en vous connectant au WiFi 2,4 GHz, vous obtiendrez une meilleure couverture, ce qui vous permettra de vous éloigner beaucoup plus du routeur et d’avoir une connexion dans beaucoup plus de parties de votre maison. La connexion tombe également plus lentement, vous remarquerez donc moins le changement lorsque vous vous déplacez avec votre téléphone portable. Croyez-nous lorsque nous disons que, en ce qui concerne les téléphones portables, le WiFi 2,4 GHz présente uniquement des avantages. C’est également utile pour configurer certains appareils de l’écosystème Xiaomi, tels qu’un aspirateur ou une ampoule intelligente, car ils vous demanderont de vous connecter au WiFi 2,4 GHz car c’est le seul compatible. Et si vous êtes déjà connecté, cela sera beaucoup plus rapide.

Déconnectez-vous du réseau 5 GHz et connectez-vous au réseau 2,4 GHz. C’est tout, il n’y a rien d’autre à faire.

Alors faites ce petit changement. Choisissez de vous connecter au réseau 2,4 GHz plutôt qu’au réseau 5 GHz et vous verrez que tout s’améliore. Vous perdrez une vitesse maximale que votre téléphone portable ne remarquera pas et en échange vous aurez un réseau plus réactif, avec une meilleure couverture et beaucoup plus stable. Il suffit de vous connecter au routeur sur le réseau « lent ». Parce que ce n’est pas vraiment « lent », c’est juste « pas aussi rapide ». Mais pour votre téléphone portable Xiaomi, cela suffit.

Image de couverture | Midjourney