Apple a enfin corrigé l’un des pires aspects de Vision Pro

Apple continue d’améliorer Vision Pro avec le lancement de nouvelles versions de visionOS. Récemment, la première version bêta de visionOS 1.1 a été lancée, apportant des améliorations aux principaux problèmes de l’appareil, tels que la possibilité de le réinitialiser en cas d’oubli du code PIN ou l’amélioration de Persona, l’avatar de l’utilisateur lors des appels vidéo.

Et bien que ces avatars soient assez réalistes et ressemblent aux utilisateurs, il est vrai que dans certains cas, ils paraissent étranges. C’est précisément ce que va améliorer Apple lorsqu’elle lancera la version finale de visionOS 1.1, une version qui rendra les Personas beaucoup plus réelles et humaines qu’elles ne le sont actuellement.

Apple a lancé la première version bêta de visionOS 1.1 mardi dernier, ajoutant la possibilité de réinitialiser l’appareil en cas d’oubli du code d’accès ou avec des améliorations sur les Personas, les avatars des utilisateurs d’Apple Vision Pro. Une fonctionnalité qui est encore en version bêta et qui ne fonctionne donc pas comme on pourrait s’y attendre, mais qui est en amélioration afin que les avatars soient le plus réalistes possible.

Certains utilisateurs qui ont osé installer la première version bêta de visionOS 1.1 sur leur ordinateur de 3500 dollars ont partagé le changement de leur Persona sur leurs comptes personnels X, auparavant connu sous le nom de Twitter. Un changement qui rend leur avatar beaucoup plus réaliste et qu’ils ont dû numériser à nouveau leur visage pour obtenir la nouvelle version.

So, maybe it’s just me, but I feel like the visionOS 1.1 beta vastly improves the Persona feature.

Is it still uncanny and creepy? Yeah, but I don’t look like Stalin anymore. pic.twitter.com/uYGUugHFSl

— Snazzy Labs (@SnazzyLabs) 6 février 2024