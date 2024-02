Xiaomi vient de lancer le premier moniteur Mini LED pour le gaming au monde et nous le voulons en France : 27 pouces, résolution 2K et rafraîchissement de 180 Hz

Sans aucun doute, le plafond d’innovations de Xiaomi dans presque toutes les catégories de produits semble être loin d’être atteint, et un bon exemple en est le lancement du nouveau Redmi G Pro 27 Display. Dans ce cas, nous parlons du premier moniteur de jeu au monde à intégrer la technologie mini LED à l’intérieur, une technologie qui est en plus accompagnée d’un taux de rafraîchissement de 180 Hz.

Ce produit a été mis en vente par le vendeur chinois JD.com et grâce à lui, nous pouvons déjà vous donner toutes ses spécifications. En réalité, nous savons déjà que ce moniteur sera vendu pour 2 199 yuans, soit environ 287 euros, bien que, malheureusement, pour le moment, il sera exclusivement disponible en Chine, en attendant de savoir si nous pourrons en profiter plus tard en France.

Le moniteur ultime pour jouer avec une qualité maximale

Il ne fait aucun doute que, en regardant la conception de ce Redmi G Pro 27 Display, il s’agit d’un moniteur entièrement orienté vers le jeu, notamment grâce aux couleurs choisies par la marque et même à cette possibilité de le faire pivoter et de le placer en position verticale, ce qui est extrêmement utile lorsque nous diffusons en direct ou que nous effectuons des actions de ce type, car si vous vous enregistrez sur TikTok ou que vous diffusez en continu, vous pouvez voir beaucoup plus de commentaires de vos followers.

Il en va de même si vous aimez les jeux classiques, car la possibilité de faire pivoter ce panneau de 90 degrés un côté vous offre l’écran idéal pour jouer à des shoot’em ups STM classiques comme 1941, ou aux jeux Android typiques tels que Candy Crush et autres jeux qui se jouent généralement en mode portrait sur smartphone. En réalité, Windows a sa propre option dans les paramètres d’affichage pour faire pivoter l’image en mode paysage (horizontal) et portrait (vertical).

Mais si cette esthétique ne nous laisse pas de doute, il suffit de se plonger à l’intérieur pour voir quelles sont les spécifications impressionnantes de ce modèle. En plus de cette dalle mini LED de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz, il comprend également d’autres caractéristiques de premier plan comme une résolution de 2 560 x 1 440 pixels, une luminosité pouvant atteindre 1 000 nits et même des technologies telles que HDR1000 ou AMD FreeSync Premium, ce qui est incroyable.

Par ailleurs, nous disposons d’une connectivité physique assez complète avec deux ports DisplayPort 1.4 – ce qui est excellent car habituellement à ce prix, il n’y en a qu’un seul – et deux ports HDMI 2.0, une représentation à 100% de l’espace sRGB et 99% de DCI-P3 et un système d’éclairage RVB configurable depuis le moniteur lui-même. Et si vous pensez déjà à ces parties en ligne de Fortnite, Tekken 8 ou CoD, sachez que ce moniteur a un temps de réponse de seulement 1 ms, ce qui est idéal pour jouer en ligne avec une qualité et une fluidité maximales grâce à ce si petit input lag.

Prix et disponibilité du nouveau Redmi G Pro 27 Display

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le nouveau Redmi G Pro 27 Display est déjà disponible à l’achat en Chine pour un prix de 2 199 yuans, soit environ 287 euros, ce qui est une véritable folie compte tenu de tout ce qu’il offre, surtout en tant que panneau MiniLED, étant donné que pour ce prix, la norme est généralement un IPS. Sa présence en France n’a pas encore été confirmée, mais nous attendons avec impatience qu’il puisse arriver pour profiter, sans aucun doute, de l’un des meilleurs moniteurs disponibles sur le marché en termes de rapport qualité-prix.