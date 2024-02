Bard est histoire : le chatbot d’IA de Google s’appelle maintenant Gemini

Le rival de ChatGPT créé par Google a changé de nom et a lancé une version payante plus avancée

Gemini est le nouveau nom du chatbot avec lequel Google veut concurrencer ChatGPT

C’était un secret de polichinelle : Google a abandonné le nom Bard qu’il utilisait au cours de la dernière année pour son chatbot d’intelligence artificielle destiné à rivaliser avec ChatGPT, et lui a donné le nom de Gemini comme nouvelle appellation de cet outil. Ainsi, le chatbot héritera du nom que la société avait utilisé jusqu’à présent pour son modèle de langage de dernière génération, divisé en trois variantes différentes : Gemini Nano, Gemini Pro et Gemini Ultra.

Cependant, Google ne s’est pas contenté de changer de nom. Il a également lancé Gemini Advanced, son alternative à ChatGPT Plus qui apporte des améliorations par rapport à la version conventionnelle de Gemini, comme l’inclusion du modèle de langage Gemini Ultra.

Bard est maintenant Gemini

En attendant une annonce officielle de la société, il est désormais possible d’accéder au chatbot Gemini, où s’affiche une notification indiquant que « Bard est maintenant Gemini », et que « toutes les fonctionnalités que vous connaissez et aimez sont toujours ici, et continueront à s’améliorer à l’ère de Gemini ».

Bien sûr, le chatbot de Gemini est basé sur le modèle Gemini Pro au niveau mondial, après que Google ait étendu la disponibilité de ce modèle il y a quelques jours seulement. La seule chose qui change, à première vue, est le nom de l’outil.

Gemini Advanced est maintenant disponible pour 21,99 euros par mois : essayez-le gratuitement pendant deux mois

Gemini Advanced est la version la plus puissante du chatbot de Google. Il dispose de Gemini Ultra comme modèle de langage, et propose des outils avancés pour aider les utilisateurs dans des tâches très complexes.

Comme on pouvait s’y attendre, Gemini Advanced est un service payant. Il est exclusivement disponible pour les utilisateurs abonnés à Google One, qui en plus d’avoir accès à la version la plus avancée du chatbot, pourront également profiter de 2 To de stockage dans le cloud pour Photos, Gmail et Drive, ainsi que des autres avantages de Google One. Prochainement, il sera également possible d’utiliser Gemini dans Gmail, Documents et plus encore.

Cependant, dans le but de rendre ses dernières avancées en matière d’intelligence artificielle accessibles à un public plus large, Google offrira aux abonnés de Google One un accès gratuit à Gemini Advanced pendant deux mois.

S’abonner à Gemini Advanced