En moins d’une minute : activer et désactiver le filigrane des photos prises avec ton Xiaomi

Une caractéristique distinctive des téléphones Xiaomi a toujours été ce filigrane laissé lors de la prise d’une photo, indiquant la date, l’heure et même le modèle de téléphone que vous utilisez. Un filigrane que vous pouvez enlever et mettre à votre goût. Et même personnaliser.

Si vous venez d’acheter un Xiaomi, un POCO ou un Redmi et que vous vous retrouvez avec un filigrane sur vos photos que vous ne souhaitez pas avoir. Ou si vous souhaitez personnaliser un moment en ajoutant la date et l’heure, vous pouvez facilement le faire à la fois sur HyperOS et MIUI.

MIUI / HyperOS filigrane

En plus d’être le deuxième album de la chanteuse Enya, un filigrane (watermark en anglais) est une image formée par l’épaisseur différente d’une feuille de papier utilisée pour éviter la contrefaçon de documents (par exemple des documents officiels) et/ou pour montrer l’authenticité de l’origine d’un papier ou d’une impression.

Transposé au monde numérique, les filigranes sont généralement placés sur des photos et des images pour savoir qui les a prises et créées. Xiaomi offre une option spécifique non seulement pour que vos photos aient un filigrane indiquant la date et l’heure, mais vous pouvez même personnaliser pour afficher un mot ou une phrase attachée à cette photo.

Voulez-vous personnaliser vos vacances ou cet événement spécial ? Ou au contraire, en avez-vous marre de voir le filigrane apparaître lorsque vous prenez une photo et vous voulez le supprimer ? Voici comment faire.

Activer et désactiver le filigrane des photos prises avec votre Xiaomi