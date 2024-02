Microsoft Copilot se met à jour en grand: l’IA de Microsoft est maintenant plus facile à utiliser

Copilot se met à jour avec une fonctionnalité profondément intéressante

Microsoft Copilot est l’une des principales IA du marché

Copilot a parcouru un long chemin cette année que les utilisateurs du monde entier ont pu l’utiliser. La récente apparition du modèle payant Copilot Pro montre que l’entreprise se perfectionne et comprend les besoins de ses utilisateurs. Cependant, l’IA de Microsoft ne cesse d’être améliorée. Au contraire, les mises à jour ne cessent d’arriver, et maintenant nous voyons l’une des plus intéressantes de ces dernières semaines : la possibilité d’éditer des images directement depuis l’application Copilot.

Une nouvelle façon de créer des images

Coïncidant avec le premier anniversaire du projet, Microsoft a décidé de lancer une mise à jour profondément intéressante qui nous permettra d’améliorer notre qualité de vie lors de la création d’images. Ainsi, des fonctionnalités d’édition sur place ont été ajoutées, sans avoir besoin d’utiliser une autre application.

Comme le montre la vidéo, après avoir généré l’image, nous pouvons l’éditer à l’aide de menus très simples. Vous pouvez demander à flouter l’arrière-plan pour mettre en valeur la figure principale ou remplacer une partie du dessin qui ne vous a pas convaincu, le tout sans avoir à faire des demandes qui compliquent de plus en plus la discussion.

Il s’agit d’une addition très intéressante, car nous pourrons modifier nos propres créations sans avoir aucune connaissance en retouche photo. Ainsi, on cherche à briser l’une des principales barrières auxquelles les personnes sont confrontés lorsqu’ils utilisent la technologie : la nécessité de maîtriser des techniques qu’ils ne connaissaient pas.

En résumé :

Copilot a été mis à jour sur tous les appareils où il est compatible.

Il permet l’édition d’images directement en cliquant dessus.

Cela permettra de mieux contrôler le résultat de l’image.

Parmi les détails importants, on trouve la possibilité de flouter les arrière-plans ou de mettre en valeur certaines parties.

Un an depuis le lancement de Copilot

Copilot fête son premier anniversaire, et quoi de mieux pour le célébrer qu’une mise à jour très intéressante. Cependant, il est également temps de regarder en arrière et de réfléchir à tout ce qu’il a accompli durant cette période, alors qu’il est de plus en plus présent dans les services de Microsoft. Comme toute intelligence artificielle, ce système alimenté par GPT-4 est l’un des plus réussis du moment, offrant la capacité de créer des images et de servir de chatbot ou d’assistant virtuel qui fait exactement ce que nous lui demandons.

Ainsi, l’importance que Microsoft accorde à l’IA ne semble pas être vaine. Au contraire, une grande partie de ce que nous trouvons un an après son entrée sur le marché est le résultat d’un investissement et de ressources considérables de la part de l’entreprise.