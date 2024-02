Fuite de la capacité potentielle de la batterie des iPhone 16

La capacité de la batterie des iPhone 16, 16 Plus et 16 Pro Max révélée

Les iPhone 16 auraient un nouveau design de caméra arrière

Apple présentera les iPhone 16 et iPhone 16 Pro en septembre prochain, et petit à petit nous en apprenons davantage sur les appareils. Récemment, le possible nouveau design de la caméra des modèles de base a fuité, et il y a quelques heures seulement, on a découvert la possible capacité de la batterie des appareils, avec des bonnes et des mauvaises nouvelles.

Encore une fois, le leakeur Majin Bu a été chargé de publier ces informations sur son compte personnel X. Cet utilisateur est connu pour ses fuites précises à propos d’Apple par le passé et il est souvent celui qui partage les photographies des nouveaux accessoires lancés par Apple. Dans ce cas, il a publié la possible capacité de la batterie des iPhone 16.

Voici les capacités de la batterie des iPhone 16

Si ces informations partagées sont vraies, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles sont que tant l’iPhone 16 que l’iPhone 16 Pro Max auraient une batterie considérablement meilleure. Mais celles de l’iPhone 16 Plus diminueraient considérablement. C’est étrange, car l’iPhone 15 Plus a la meilleure batterie de tous les temps, par exemple.

Based on the information I managed to obtain, the new iPhone 16 will have a 3561 mAh battery, while the 16 plus should have a 4006 mAh battery and the 16 Pro Max, should be equipped with a 4676 mAh battery that is no longer L-shaped due to the redesign of the internal structure… pic.twitter.com/T7VuhQ6Brs — Majin Bu (@MajinBuOfficial) 7 février 2024

D’après le leakeur, voici les capacités de la batterie des iPhone 16, iPhone 16 Plus et iPhone 16 Pro Max :

Batterie de l’iPhone 16 : 3 561 mAh

Batterie de l’iPhone 16 Plus : 4 006 mAh

Batterie de l’iPhone 16 Pro Max : 4 676 mAh

Les bonnes et mauvaises nouvelles arrivent lorsque nous comparons avec les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Si ces données s’avèrent correctes, la prétendue batterie de l’iPhone 16 augmente de 6 %, celle de l’iPhone 16 Pro Max augmente de 5 %, tandis que la batterie de l’iPhone 16 Plus perd près de 10 % de sa capacité. Voici les données exactes des batteries des iPhone 15 :

Batterie de l’iPhone 15 : 3 349 mAh

Batterie de l’iPhone 15 Plus : 4 383 mAh

Batterie de l’iPhone 15 Pro Max : 4 422 mAh

Bien que les données de l’iPhone 16 Pro manquent, sa capacité de batterie devrait être similaire à celle de l’iPhone 16, donc elle augmenterait également par rapport à l’iPhone 15 Pro. Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’une fuite plutôt douteuse, car il est étrange qu’un modèle qu’Apple promeut comme ayant la plus grande capacité de batterie subisse une diminution dans l’un de ses points forts.