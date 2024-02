Elon Musk a déjà essayé Apple Vision Pro: il ne pense pas que ce soit si impressionnant.

À Elon Musk, l’ordinateur spatial Vision Pro d’Apple semble être une prouesse technologique, mais pour l’instant insuffisant en termes d’expérience et d’utilisabilité

L’ordinateur spatial d’Apple, Vision Pro, est la sensation de ce début d’année 2024

On dit qu’Apple avait déjà vendu plus de 200 000 unités de son ordinateur spatial Vision Pro avant même son lancement le 2 février dernier aux États-Unis. Et cela ne nous surprend pas, car tout ce qu’ils touchent à Cupertino se transforme en or, d’autant plus que ces lunettes de réalité mixte promettent de devenir l’iPhone de la nouvelle ère en tête du changement de paradigme vers les appareils mobiles du futur.

Il est vrai qu’elles seront bientôt disponibles dans plus de pays alors que nous commençons déjà à voir les premières analyses des enthousiastes, qui ont dépensé l’argent qu’elles coûtent et certains se sont même rendus dans les Apple Store aux États-Unis pour les obtenir et essayer leurs applications et fonctionnalités avant tout le monde.

Quoi qu’il en soit, tout le monde ne semble pas aussi enthousiasmé, car des voix aussi autorisées dans l’industrie que le même Elon Musk ont testé le Vision Pro ces derniers jours sans en être trop impressionnés, du moins dans cette première itération.

Comme nos collègues de GizmoChina l’ont publié, le magnat créateur de SpaceX et Tesla s’est ouvert dans X en nous donnant son avis sur le Vision Pro, le comparant au premier iPhone qui a effectivement été une révolution, et en laissant des indices sur un avenir qui pourrait en réalité nous être anticipé, mais qui pour l’instant semble encore loin.

En réalité, Elon Musk a commenté que les lunettes de réalité mixte d’Apple, ou plutôt l’ordinateur spatial, comme le qualifie Tim Cook, ne l’ont pas trop impressionné, peut-être en raison des attentes préalables générées. Il dit que la technologie est prometteuse, mais que l’expérience, pour le moment, n’est pas aussi innovante qu’espéré.

La vision que Musk a est partagée par beaucoup, à savoir que le premier iPhone avait également des lacunes qui ont été corrigées avec les itérations suivantes, pour montrer la voie à des téléphones intelligents qui étaient des éléments essentiels de nos vies des années plus tard. Le Vision Pro devra encore le prouver, il devra créer ces besoins, car bien que sa fonctionnalité soit impressionnante, son expérience doit encore être améliorée, car elles sont inconfortables, délicates et dans de nombreux aspects, inutiles.

Nous verrons ce que l’avenir nous réserve car de nombreux concurrents suivront Apple pour créer leurs produits de calcul spatial, mais pour l’instant la réalité est ce qu’elle est : le Vision Pro est un produit qui fait WoW plutôt qu’une révolution technologique telle que celle décrite par Cupertino. Je souligne, pour l’instant…

Il faudra leur laisser du temps !