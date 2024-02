Depuis que j’ai acheté la Xiaomi Air Fyer, j’utilise presque plus le four : grâce à son efficacité, tu vas économiser une fortune.

Nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises des principaux avantages que vous aurez si vous achetez une friteuse à air de Xiaomi, mais récemment nous avons découvert un avantage que nous n’avions pas pris en compte et qui peut être très important pour beaucoup d’entre vous : les économies d’énergie qu’elle permet de réaliser par rapport à un four conventionnel.

Dans ce cas, ce type de produits a l’avantage de pouvoir utiliser beaucoup mieux l’énergie qu’ils doivent consommer pour cuisiner n’importe quel aliment, surtout parce qu’ils ont besoin de moins de temps pour cela, ils ne nécessitent pas de préchauffage et ils n’ont même pas de perte de chaleur, donc les avantages par rapport à un four sont assez évidents.

Qu’est-ce qui consomme le plus entre un four et une friteuse à air : la réponse est claire

Comme nous l’avons dit, les friteuses à air ont un avantage évident sur le papier par rapport à un four, mais le principal facteur sur lequel nous devons nous concentrer pour analyser ce fait est la puissance consommée par chacun de ces produits. Par exemple, la puissance d’une Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L peut atteindre un maximum d’environ 1 800 W, tandis qu’un four peut varier entre 1 500 W et 3 000 W selon le modèle que vous achetez.

Comme vous pouvez le constater, avec ces données, nous nous rendons rapidement compte que l’Air Fryer est plus efficace, mais à cela nous devons ajouter qu’elle ne nécessite pas de préchauffage et n’a pas de perte de chaleur pendant son utilisation, nous pourrons donc cuisiner n’importe quel aliment en un temps maximal qui ne se rapprochera même pas de ce que nous voyons avec n’importe quel four sur le marché.

Il est donc clair que le fonctionnement d’une friteuse à air est assez similaire à celui d’un four conventionnel, mais les économies réalisées sont plus qu’évidentes. De plus, il faut prendre en compte que nous aurons la possibilité de gérer son fonctionnement depuis l’application Mi Home, des avantages énormes qui font des friteuses à air Xiaomi un incontournable dans nos cuisines.

