Apple travaillerait sur deux iPhone pliables à la manière du Samsung Galaxy Z Flip

De nouveaux rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur non pas un, mais deux iPhone pliables différents

Le Samsung Galaxy Z Flip, l’un des premiers smartphones pliables « type coquillage » à arriver sur le marché

Les premiers iPhone pliables pourraient être plus proches que nous ne l’imaginons : un rapport de The Information suggère qu’Apple travaillerait sur non pas un, mais deux téléphones pliables dans le style des modèles de la série Samsung Galaxy Z Flip, qui seraient déjà en phase de prototypage.

Apple aurait commencé à expérimenter les iPhone pliables en 2018, et deux des modèles seraient actuellement en phase de test active. Les deux se distinguent par le fait qu’ils sont des smartphones pliables de type coquillage.

Deux tailles différentes pour le premier iPhone pliable

Alors que toutes les pistes suggèrent qu’Apple se lancerait dans le monde des appareils pliables avec un iPad pliable, dont l’arrivée est prévue pour 2026, la société ne ferme pas la porte à l’arrivée d’un iPhone à écran pliable.

Actuellement, deux prototypes différents sont en cours de test, de tailles différentes. Bien que peu de détails soient connus sur le produit, l’un des objectifs d’Apple pour cette nouvelle variante d’iPhone aurait été dévoilé : construire un appareil deux fois plus fin que les iPhone actuels, de sorte qu’il reste suffisamment fin même lorsqu’il est replié.

Il aurait également été envisagé de renverser le format auquel nous sommes habitués et de placer l’écran pliable face vers l’extérieur, de sorte que lorsque l’appareil est replié, les deux moitiés de l’écran soient exposées vers l’extérieur.

D’autre part, Apple aurait rencontré le même défi que les autres sociétés qui ont déjà lancé des smartphones pliables : la « pliure » qui apparaît au milieu de l’écran lorsque l’appareil est déplié. Selon les sources, Apple ne mettra en production cet appareil que s’il parvient à rendre l’écran complètement plat, afin de permettre l’utilisation d’accessoires tels que l’Apple Pencil.

À l’heure actuelle, il n’est pas clair si le (ou les) iPhone pliables verront le jour. Apple aurait eu des discussions avec différents fabricants asiatiques de composants, mais il n’est pas exclu que le projet puisse être annulé si le produit ne répond pas aux normes de qualité exigées par Apple.