La promotion éclair du jour s’appelle POCO : grand écran, bonne caméra et dispose déjà de sa version de HyperOS

La plus récente des trois marques de téléphones mobiles, POCO s’est fait un nom avec des terminaux au design accrocheur et de bonnes caméras et écrans à bas prix. Et parmi les derniers modèles, le POCO X5 5G est l’un de ceux qui fait tout bien et qui offre un excellent rapport qualité-prix.

Et aujourd’hui, précisément, le X5 5G est le protagoniste d’une offre Flash sur Amazon en France : le modèle de 8 Go de RAM+256 Go d’espace de stockage est disponible à 229,99 euros, ce qui représente une réduction de 120 euros sur son prix d’origine de 349,90 euros. Et la même offre est disponible sur Xiaomi France.

Un POCO avec AMOLED et Snapdragon pour 120 euros de moins

Avec un design sans bordures et une caméra selfie perforée dans le panneau, le POCO X5 5G est l’un de ces téléphones mobiles qui attirent l’attention, notamment grâce à un écran AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces. Cet écran a une résolution FullHD et est capable d’atteindre les 120 Hz de taux de rafraîchissement, ce qui le rend idéal tant pour regarder du contenu vidéo – il prend en charge les normes visuelles Dolby Atmos et Dolby Vision Q – que pour jouer hors ligne et en ligne, grâce à la réduction du décalage de réponse.

En ce qui concerne la puissance, encore de bonnes nouvelles compte tenu de la gamme dans laquelle nous nous trouvons, car le X5 intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G à 8 cœurs avec un modem intégré 5G, ainsi que les 8 Go de RAM et les 256 Go d’espace de stockage interne déjà mentionnés. Des caractéristiques qui lui permettent d’avoir sa version HyperOS basée sur Android 14 pour l’installer.

Le bon côté, c’est que si pour une raison quelconque vous manquez de RAM, le téléphone est équipé de la technologie de Dynamic RAM Expansion, qui permet d’augmenter presque doublée en utilisant des gigabits de mémoire de stockage ROM.

Le téléphone idéal si vous aimez la photographie

À l’arrière du panneau 2.5D, on trouve un triple appareil photo, avec une lentille principale de 48 mégapixels, une lentille ultra grand angle de 8MP et une lentille macro de 2MP, soutenues par la puissance du processeur. Et en tant qu’appareil photo frontal, une lentille de 13MP.

Tout cela est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33W, ce qui vous permet d’atteindre 100% de charge en moins de 50 minutes.

