Le prix des prochains iPad Pro ne sera pas si élevé que nous le pensions.

Une augmentation des prix beaucoup plus modérée que prévu

Les nouveaux iPad Pro auront un écran OLED, le processeur M3 et de nouveaux accessoires

Si les rumeurs se confirment, Apple lancera de nouveaux iPad Pro avec écran OLED le mois prochain en mars, une nouveauté qui fera augmenter le prix des appareils, mais pas autant que prévu. Au départ, les iPad Pro devaient augmenter jusqu’à 1500 dollars pour leur stockage de base et 11 pouces, mais il semble que finalement l’augmentation ne sera pas si élevée.

Selon le média spécialisé dans la chaîne d’approvisionnement, DigiTimes, le prix des iPad Pro n’augmenterait pas autant que prévu, même si l’une des nouveautés est leur écran OLED. Selon le média, le modèle de 11 pouces aurait toujours un prix inférieur à 1000 dollars, tandis que le modèle de 12,9 pouces serait inférieur à 1500 dollars.

Une augmentation, mais beaucoup plus modérée

Selon DigiTimes, cette augmentation des prix pour les nouveaux iPad Pro pourrait aller jusqu’à 160 dollars, une somme considérablement inférieure aux prédictions antérieures suggérant une augmentation beaucoup plus importante. On s’attendait à ce que les nouveaux iPad avec écran OLED de 11 pouces commencent à 1500 dollars et que le modèle plus grand commence à 1800 dollars.

Si nous prenons ces informations comme vraies, une augmentation d’environ 160 dollars signifierait que le modèle de 11 pouces serait inférieur à 1000 dollars et que le modèle avec un écran plus grand pourrait commencer à moins de 1500 dollars, coûtant entre 1200 et 1300 dollars. Ce sont des prix qui restent élevés, mais un peu plus attractifs compte tenu de la grande rénovation que représenteraient les nouveaux iPad Pro.

Ce sont des prix beaucoup plus attractifs compte tenu des avantages des écrans OLED par rapport aux écrans LCD, qui offrent une durabilité et une efficacité d’écran accrues, en plus d’offrir des niveaux de luminosité supérieurs.

En plus d’arriver avec des écrans OLED, les nouveaux iPad Pro auraient d’autres nouveautés telles que le processeur M3 que nous avons déjà vu dans les derniers iPad Pro, ou de nouveaux accessoires comme un nouveau Magic Keyboard en aluminium pour donner une apparence plus proche d’un ordinateur, ou un nouveau stylet Apple de troisième génération, avec des pointes magnétiques interchangeables.