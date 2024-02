Grâce à cette application, j’ai réussi à donner une seconde vie à ma tablette Xiaomi : jouer à des jeux vidéo de PC sur celle-ci

Comme vous le savez, le catalogue de jeux vidéo que nous trouvons sur le Google Play Store est assez vaste si nous voulons les utiliser sur notre tablette Xiaomi, mais il est également vrai que de nombreux utilisateurs veulent aller encore plus loin et jouer à des titres en mobilité grâce aux options offertes par des plateformes telles que Xbox Game Pass.

Cependant, nous avons récemment trouvé une application assez intéressante et gratuite qui nous permettra de jouer à n’importe quel jeu vidéo que nous avons sur notre PC directement depuis notre tablette, une application qui utilise notre connexion Internet et qui fonctionne vraiment bien tant que nous avons une bonne connectivité WiFi pour cela.

Comment jouer à des jeux PC sur n’importe quelle tablette Xiaomi

Dans ce cas, l’application que nous allons utiliser pour jouer depuis notre tablette s’appelle Moonlight Game Streaming et peut être téléchargée gratuitement. Elle est compatible avec les tablettes Android ainsi qu’avec les smartphones, donc ce tutoriel peut être utilisé quel que soit l’appareil que vous utilisez, bien qu’il soit évidemment beaucoup plus confortable de l’utiliser sur une tablette.

Dans ce cas, tout ce que nous avons à faire pour exécuter ce service, c’est d’avoir notre tablette connectée au même réseau WiFi que notre PC, et à partir de celui-ci, nous devrons télécharger l’application GeForce Experience tout en activant l’option Gamestream dans la section Shield.

Évidemment, tout ce que nous vous expliquons est soumis à quelques exigences de base en matière d’utilisation du service, et parmi celles-ci, nous avons le fait d’avoir au moins 4 Go de RAM sur l’ordinateur ou d’utiliser un PC avec Windows 7 ou ultérieur. Un autre détail à prendre en compte est que tous les jeux du marché ne sont pas compatibles avec cet outil, mais vous pouvez vérifier à partir de ce lien ceux qui devraient fonctionner sans problème.

De plus, gardez à l’esprit que l’expérience dépendra beaucoup de la connexion WiFi que vous avez chez vous, il est donc essentiel qu’elle soit aussi stable que possible. Bien sûr, vous pouvez également connecter des périphériques via OTG pour améliorer l’expérience de jeu, donc ce type d’ajustements spécifiques dépendra de l’utilisation que vous ferez du service.