Fuite du possible nouveau design des caméras de l’iPhone 16

Avant la sortie des iPhone 15 et iPhone 15 Pro, la possible nouvelle disposition de la caméra arrière des iPhone 16 a été dévoilée : alignée verticalement au lieu d’être en diagonale, à la manière de l’iPhone X. Une rumeur qui est de nouveau au centre de l’attention ces jours-ci, car des schémas dévoilés l’auraient confirmée.

Le célèbre leaker Majin Bu, reconnu pour ses réussites dans le monde d’Apple, a récemment partagé sur son compte personnel X (anciennement Twitter) des schémas qui appartiendraient aux iPhone 16, confirmant qu’Apple envisage de changer la conception de la caméra sur les modèles de base en alignant les lentilles verticalement.

Majin Bu sont connus pour leurs réussites dans le passé. En effet, il était le seul à affirmer que l’Apple Watch Series 7 ne changerait pas de design lorsque des analystes comme Mark Gurman affirmaient qu’il aurait un design plat. De plus, il est souvent chargé de partager des photos des nouveaux accessoires qu’Apple s’apprête à lancer ou a été celui qui a dévoilé le terme « FineWoven », le matériau qui remplace le cuir.

Pour ces raisons, le média MacRumors a pu découvrir que les schémas partagés par Majin Bu sur son compte personnel X sont authentiques. Ainsi, en tenant compte de leur authenticité, cela pourrait signifier que les iPhone 16 auront un nouveau design de caméra arrière, avec les deux lentilles alignées verticalement, comme nous l’avons vu sur l’iPhone X, mais en accordant à chaque lentille son propre espace, comme sur l’iPhone 12.

iPhone 16 new information (Rumor)

The size of the 16 Pro models, while many other sources are saying that the size has increased, I am seeing that the 16 Pro Max will have no change, at least that is what I am currently seeing. With no accurate measurements, I cannot guarantee,… pic.twitter.com/uUJjMVikK9

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) 4 février 2024