Les 4 grands objectifs de YouTube pour l’année 2024, selon son PDG

Le PDG de YouTube a publié une lettre avec les 4 objectifs principaux de la plateforme pour cette année

La plateforme cherchera à se développer à travers ces points clés

2024 sera une année clé pour YouTube. L’intelligence artificielle jouera un rôle important sur la plateforme, mais d’autres facteurs entreront également en jeu. Son PDG, Neal Mohan, a publié une lettre dans laquelle il met en évidence les 4 principaux objectifs de YouTube pour cette année. Nous résumerons chacun d’entre eux ci-dessous.

Renforcer la créativité humaine grâce à l’IA

Comme il se doit, l’intelligence artificielle occupe la première place. Mohan souligne que « l’IA devrait être un outil pour exprimer la créativité humaine, pas pour la remplacer ». À cet égard, il met en avant les nouveautés en matière d’IA de YouTube, telles que la capacité de créer des arrière-plans grâce à Fantastic Screen; Music AI Incubator, pour développer la musique grâce à l’intelligence artificielle tout en respectant les droits des artistes; ou Fantastic Track, destiné à expérimenter les possibilités de la musique, tout comme le Music AI Incubator via l’intelligence artificielle.

Obtenir une plus grande reconnaissance pour les créateurs

Les créateurs devraient être reconnus en tant que nouveaux studios, selon YouTube. Ils redéfinissent l’avenir de l’industrie du divertissement grâce à des récits extraordinaires, mais aussi en nous offrant des contenus sur la science et les domaines de la connaissance. C’est pourquoi YouTube souhaite que leur reconnaissance soit améliorée, mais également les aider à diversifier leurs sources de revenus. À ce sujet, si vous souhaitez en savoir plus sur la technologie, ces 5 chaînes vous seront utiles.

La télévision et les abonnements sont la nouvelle frontière de YouTube

La plateforme gagne de plus en plus de pertinence sur les télévisions. Les utilisateurs regardent du contenu sur ces appareils de manière plus prédominante, c’est pourquoi les plans de YouTube visent à transférer le contenu vers l’expérience télévisuelle, avec des podcasts enregistrés, tels que New Heights, ou des commentaires de créateurs, tels que Deestroying. De plus, les créateurs sont de plus en plus désireux d’adapter leur contenu au format télévisuel.

S’ajoutent à cela les plus de 8 millions d’abonnés à YouTube TV et les plus de 100 millions de personnes qui se sont abonnées ou ont testé Music ou Premium. « Nous constatons un intérêt croissant des consommateurs pour nos services d’abonnement », déclare Mohan.

Protéger l’économie des créateurs

Le dernier grand objectif consiste à protéger l’économie des créateurs et à offrir une expérience en ligne saine. Le PDG souligne que son activité repose non seulement sur l’interaction, mais aussi sur la confiance que les utilisateurs et les annonceurs lui accordent pour leur fournir un contenu de grande qualité.

Il indique également que la sécurité, sous toutes ses formes, est importante. D’une part, les enfants doivent trouver une plateforme sécurisée qui les aide à faire leurs devoirs ou à essayer de nouvelles coiffures. D’autre part, il souhaite fournir des informations de qualité, afin que les citoyens qui recherchent des sources fiables puissent les trouver sans problème.

Enfin, il souligne qu’un des grands défis consiste à s’adapter aux nouveaux défis en matière de sécurité et d’information posés par l’IA. De plus en plus de deepfakes sophistiqués sont créés, comme celui qui a récemment conduit un cadre à transférer 25 millions de dollars à un escroc, ils seront donc attentifs à détecter le contenu généré par l’IA et à l’étiqueter.