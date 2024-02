Samsung dévoile la liste des fonctionnalités de Galaxy AI qui arriveront sur ses anciens mobiles

Avec les nouveaux Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra est également arrivée l’IA Galaxy, un nouvel ensemble de fonctions d’intelligence artificielle générative qui visent à révolutionner l’expérience utilisateur et dont nous savons déjà que certaines seront gratuites jusqu’à la fin de 2025 et seront disponibles sur d’autres anciens appareils Samsung.

Eh bien, une nouvelle fuite vient de confirmer la liste des fonctions d’IA qui arriveront sur les anciens téléphones portables Samsung et, heureusement, ‘Circle to Search’ en fera partie.

Récemment, l’expert Android Mishaal Rahman a publié un article sur X révélant que Samsung Royaume-Unis a confirmé que, au moins, quatre fonctions de l’IA Galaxy arriveront sur d’autres smartphones plus anciens comme les Galaxy S23.

Here are some of the « Galaxy AI » features coming to older Galaxy devices, according to @SamsungUK:

These include:

* Circle to Search

* Live Translate

* Note Assist

* Photo Assist

Live Translate brings real-time voice translations during phone calls. Note Assist consists of the… pic.twitter.com/hoSjyFPLmO

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 5 février 2024