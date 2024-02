Le nouvel éxperiment de YouTube vous permet de trier votre flux de vidéos selon votre couleur préférée

Ta couleur préférée déterminera ce que tu vas voir sur YouTube

YouTube développe un nouveau système de recommandation de vidéos : votre couleur préférée déterminera ce que vous allez voir

Google développe de nombreuses nouveautés pour YouTube. Au cours des dernières semaines, on a pu découvrir comment il prévoit de faire croître la plateforme et de dépasser les plus de 100 millions d’abonnés qu’il a accumulés avec YouTube Music. La dernière nouveauté est la création d’un flux personnalisé de vidéos selon votre couleur préférée.

Désormais, YouTube triera et vous recommandera des vidéos en utilisant votre couleur préférée comme source d’information. Mais comment fait-il exactement ? C’est grâce à 9To5Google qu’on a pu découvrir l’existence de cette fonctionnalité qui, pour le moment, n’est disponible que pour les utilisateurs d’Android.

YouTube vous permet de créer un flux personnalisé basé sur votre couleur préférée

Alors que logiquement, on s’attendrait à ce que YouTube propose une roue de sélection des couleurs où les utilisateurs peuvent choisir leur préféré, la réalité est qu’il ne présente que trois couleurs : rouge, bleu et vert. Il se peut que votre couleur préférée se trouve parmi l’une de ces trois, ce qui serait la situation idéale.

Après avoir choisi la couleur, YouTube commencera à recommander des vidéos dans le flux qui correspondent à votre sélection. On ne sait pas si YouTube regarde entièrement la vidéo ou s’il se contente de l’image de couverture ou de vignette comme référence pour pouvoir recommander par couleur.

Logiquement, les couvertures des vidéos et les contenus n’ont pas une gamme chromatique monochromatique et, en réalité, on peut remarquer qu’ils ne correspondent généralement pas bien aux couleurs exposées. Il est possible qu’il soit trop compliqué du point de vue technique de trouver des vidéos qui offrent uniquement une couleur dans leur intégralité.

En tant qu’expérience, il est intéressant de voir que YouTube continue de travailler sur de nouvelles façons de recommander des contenus aux utilisateurs. Mais l’utilisation de la couleur comme base n’a peut-être pas beaucoup de sens, bien qu’il faille voir si cette fonctionnalité sera utilisée au cours des prochains mois.

Ce n’est pas le seul changement que YouTube prépare. Les plans visant à supprimer les bloqueurs de publicités sur la plateforme de vidéos progressent. En réalité, les restrictions d’utilisation des bloqueurs de publicités sur YouTube augmentent de plus en plus.

Si vous voulez essayer cette fonctionnalité, vous devez simplement être abonné à la section des nouveautés de YouTube dans l’application. Cette section permet aux utilisateurs les plus courageux de tester les nouveautés en cours de développement de Google pour sa plateforme.