La nouvelle édition transparente du realme 12 Pro+ sera disponible

Il y a quelques jours à peine, après une période de calme relatif, realme nous a présenté ses nouveaux smartphones phares, les realme 12 Pro et realme 12 Pro+, déjà disponibles sur le marché indien après de nombreuses rumeurs et fuites parmi lesquelles la date de disponibilité internationale n’est cependant pas mentionnée.

Nous savons déjà que ces deux appareils ont un positionnement milieu/haut de gamme, avec des prix abordables et des performances matérielles solides, sans toutefois rivaliser avec les modèles les plus haut de gamme afin de maîtriser les coûts de production, à l’exception d’un design de qualité et d’une photographie mobile qui se rapproche grandement du haut de gamme.

Au départ, realme les a présentés dans deux finitions en bleu et blanc avec des touches de cuir synthétique à l’arrière, une conception de luxe authentique qui a ravi les critiques et qui, sûrement en édition limitée, sera également disponible prochainement en verre transparent.

C’est ce que nous a confirmé en personne Francis Wong, PDG de la société de Shenzhen en Europe, tout en plaisantant sur l’endroit où ils devraient le lancer en premier :

Have been using this device for 1 week.

Suggest me where to launch it first. pic.twitter.com/S0Bsg2Bpsj

— Francis Wong (@FrancisRealme) 4 février 2024