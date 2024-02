OnePlus explique pourquoi ses téléphones n’obtiendront pas de mises à jour pendant 7 ans comme ceux de Samsung et Google

Kinder Liu, président de OnePlus, se confie: personne ne garantit une bonne expérience mobile après tant d’années

Il s’agit du nouveau OnePlus 12 avec son module photo caractéristique Hasselblad

Il semble que OnePlus ait des raisons de se réjouir. D’abord, ils sont de retour en Allemagne après avoir enfin conclu un accord avec Nokia, et ensuite, leur nouveau fleuron, le OnePlus 12, connaît un succès presque inattendu, du moins en termes de chiffres, même lors de ses premiers pas en France.

En effet, lors d’une interview accordée à Tom’s Guide, le Directeur des Opérations et Président de OnePlus, Kinder Liu, se vantait d’être « enthousiaste de la façon dont nos utilisateurs et les médias ont réagi à la série OnePlus 12 ». Ainsi, il osait affirmer publiquement que les commandes du OnePlus 12 avaient augmenté de plus de 200% par rapport au modèle de 2023, tandis que le OnePlus 12R avait également été réservé jusqu’à quatre fois plus que le OnePlus 11R de l’année précédente.

Il est vrai que dans le cas de ce dernier, il était resté confiné en Inde, tandis que toute la famille OnePlus 12 sera internationale en 2024, justifiant en partie une croissance énorme que l’on peut incontestablement célébrer à Shenzhen. En réalité, Kinder Liu lui-même parle des principales caractéristiques du OnePlus 12, mentionnant qu’ils ont su écouter leurs utilisateurs pour intégrer un écran super lumineux, une meilleure charge rapide et une plus grande autonomie, ainsi qu’un capteur infrarouge dont il nous dit « nos utilisateurs en Inde l’adorent, donc nous sommes ravis de l’offrir également à un public plus large ».

OnePlus ne juge pas nécessaire ni réaliste d’offrir 7 ans de mises à jour

En tout cas, sans doute la plus grande perle et le plus grand intérêt suscités par les paroles de Kinder Liu dans cette interview étaient liés à la politique et stratégie de mises à jour de son entreprise, qui, comme vous le savez, est inférieure, avec ses quatre ans de mises à jour majeures d’Android et cinq ans de support de sécurité, à celle offerte par Samsung et Google, qui cumulent jusqu’à 7 ans de mises à jour.

Nous n’allons pas évaluer la curieuse comparaison que fait le président de OnePlus entre un smartphone et un sandwich, en disant que vous pouvez continuer à penser que la garniture du sandwich sera toujours bonne avec des mises à jour après 7 ans, alors que le pain aura moisit et sera impossible à manger après beaucoup moins de temps, par exemple 4 ans.

Avec cela, il voulait expliquer que pour OnePlus, affirmer qu’ils offrent 7 ans de mises à jour est simplement spectaculaire, une stratégie marketing si on peut le décrire ainsi, car personne, ou presque personne, ne garde un smartphone aussi longtemps, et encore moins Samsung ou Google ne pourront garantir une expérience utilisateur satisfaisante après tant d’années et une utilisation continue.

Kinder Liu nous confirme que OnePlus a effectué des tests empiriques avec TÜV SUD pour simuler rapidement l’utilisation de plusieurs années, vérifiant ainsi que leurs politiques de mises à jour sont les bonnes pour qu’un smartphone de leur marque non désuet garantisse une expérience utilisateur satisfaisante.

Au-delà de ces quatre ans, déjà étendus à cinq en ce qui concerne les correctifs de sécurité pour offrir une marge supplémentaire, ils ne peuvent pas garantir que la batterie du téléphone offre des performances adéquates, ni que la fluidité et la qualité de la combinaison matériel/logiciel soient celles attendues.

Offrir simplement des politiques de mise à jour logicielle plus longues n’a pas de sens, car ce ne sont pas seulement les politiques de mise à jour qui sont importantes pour l’utilisateur, mais aussi la fluidité de l’expérience avec son téléphone. Kinder Liu, Directeur des Opérations et Président de OnePlus.

Il est indéniablement logique de comprendre les explications du grand patron de OnePlus, qui a même argumenté avec des données de cabinets de conseil experts comme Counterpoint, à qui ils ont demandé des informations sur les cycles de renouvellement des téléphones de leurs clients, confirmant que la grande majorité des clients remplace leur téléphone dans ce délai de quatre ans après l’achat initial.

Enfin, Kinder Liu s’est directement adressé aux utilisateurs, leur disant que « quand n’importe quel concurrent leur dira que leur politique de maintenance logicielle durera sept ans, rappelez-vous que la batterie du téléphone peut ne pas durer aussi longtemps », pour donner un exemple clair du processus d’obsolescence.

Des mots intéressants, car ils nous donnent au moinsune approche claire et sincère plutôt que de chercher à devenir « le meilleur » d’une manière peu honnête… Qu’en pensez-vous ?